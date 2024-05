NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Einschätzung des US-Analysehauses Bernstein Research ist es an der Zeit, den europäischen Konsumgütersektor positiver zu beurteilen. Die Bewertung mache es schwierig, bei Einzelwerten wie Henkel noch negative Empfehlungen auszusprechen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Deshalb stufte er die Aktie der Düsseldorfer von "Underperform" auf "Market-Perform" hoch und erhöhte das Kursziel von 61 auf 80 Euro. Auch für Beiersdorf zeigte sich der Experte optimistischer. Er hob für die Papiere der Hamburger das Kursziel von 130 auf 135 Euro an und beließ die Einstufung auf "Market-Perform".

Die Branche habe in den vergangenen zwölf Monaten sehr schlecht abgeschnitten, konstatierte Monteyne. Aber all die schlechten Nachrichten seien mittlerweile eingepreist und zudem bessere Zeiten in Sicht. Insofern sei die relativ schwache Wertentwicklung in diesem Zeitraum überzogen und der Sektor erscheine mittlerweile bewertungstechnisch attraktiv. Unter den derzeitigen Bewertungen müssten nur einige Fonds beginnen, ihre Untergewichtung zu schließen, damit die unterdurchschnittliche Performance ende.

Der Analyst glaubt vor allem an die Fähigkeit schwächerer Unternehmen, unter den aktuellen konjunkturellen Bedingungen ihre Profitabilität wiederherzustellen. Seine Favoriten sind die Aktien von Haleon, Lindt und L'Oreal .

Entsprechend der Einstufung "Market-Perform" erwarten die Analysten von Bernstein Research, dass die Kursentwicklung der Aktie in den kommenden zwölf Monaten um bis zu 15 Prozentpunkte über oder unter der Entwicklung des MSCI Pan Europe Index liegen wird./edh/tih/jha/

