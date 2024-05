Deutschlands Versicherer sind bei Anlegern derzeit gefragt. Das gilt nicht nur für die Allianz oder Munich Re, sondern auch für Talanx. Die Aktie des Hannoveraner Versicherers nimmt derzeit wieder Kurs auf das Allzeithoch - und knüpft damit an ihre bärenstarke Performance in den vergangenen Monate an.Ende Märze stellte die Talanx-Aktie bei 73,70 Euro ein neues Allzeithoch auf. In dieser Woche nimmt sie wieder Kurs auf diese Marke. Vor allem die Jahresbilanz der Aktie kann sich sehen lassen. Auf ...

