Berlin (ots) -Am Donnerstag, 6. Juni 2024, werden ab 20.00 Uhr bei BILD die großen Kneipenspiele eröffnet. Beim BILD BRAUHAUS BATTLE messen sich acht Prominente in vier Zweier-Teams und zeigen bei verschiedenen unterhaltsamen Kneipenspielen, wer der wahre Wirtshaus-Champion ist. Das BILD BRAUHAUS BATTLE wird live mit Publikum aus dem Brauhaus in Wuppertal bei BILD.de gezeigt und ist für alle Abonnenten von BILDplus mit Eventpass verfügbar.Für den Sieg in der Kneipen-Olympiade gilt es beispielsweise, Bierdeckel zu flippen oder mit diesen ein Kartenhaus zu bauen. Bei jedem der Spiele können die Kandidaten Punkte in Form von Tischtennisbällen sammeln für das große Finale: Beerpong. Sieger ist, wer diese, angefeuert vom Publikum, am treffsichersten in die Biergläser versenkt.Zu den ersten Kandidaten, die sicherlich schon jetzt mit beidarmigem Bierkrüge-Heben für die harte Herausforderung trainieren, gehören Comedy-Star und Moderator Oliver Pocher, Youtuber Ron Bielecki, Reality TV-Star Max Bornmann und Mallorca-Auswanderin Danni Büchner, die jeweils zu einem der Teams gehören. Ihre jeweiligen Mitspieler werden ab dem 27. Mai sukzessive bei BILD bekanntgegeben.Wie es sich für eine richtige Kneipe gehört, gibt es beim BILD BRAUHAUS BATTLE auch einen Stammtisch, der meinungsstark die Leistungen und Leiden der Kandidatinnen und Kandidaten kommentiert. Vier Prominente, darunter D-Jane und Model Giulia Siegel und Reality TV-Star Matthias Mangiapane, werden mit spitzer Zunge zum Kneipen-Fight beitragen.Moderiert wird das BILD BRAUHAUS BATTLE von BILD-VIP-Reporterin Céline Behringer zusammen mit dem Influencer und Sänger twenty4tim. BILD-Sportreporter Cornelius Küpper, der ansonsten für BILD unter anderem die Bundesligaspiele kommentiert, wird die sportlichen Leistungen der Kneipen-Kandidaten live begleiten. Bereits ab 19.15 Uhr stimmt Youtuber Aaron Troschke in einer für alle frei gestreamten Pre-Show die Zuschauer auf die Brauhaus-Games ein.BILD BRAUHAUS BATTLE entsteht in Zusammenarbeit mit der Kreativ- und Vermarktungsagentur Banijay Media und der Produktionsfirma EndemolShine Germany (u.a. Wer wird Millionär?, The Masked Singer, Promi Big Brother) mit Rainer Laux Productions.Für Tickets für das BILD BRAUHAUS BATTLE können sich Zuschauer hier (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyshow.de%2Fformats%2Fbild-brauhaus-battle&data=05%7C02%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7Cc4ffe91678654f7cbc5b08dc76808a3b%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C638515541642324428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=n4OAA6lu9oY2XLi1zggPclzhmfyW1Nqo9zk463oTcnk%3D&reserved=0) bewerben.Christoph Stamm, Head of Sports Rights & Licensing bei BILD: "BILD ist da, wo die Menschen sind. Das Wirtshaus gehört zu den Orten, wo sich die Menschen treffen, austauschen und einfach Spaß haben. Beim BILD BRAUHAUS BATTLE wollen wir mit Prominenten dies bei unterhaltsamen und spannenden Kneipenspielen zeigen. Wir freuen uns, mit dem Team von Banijay Media und Rainer Laux dafür erfahrene und erfolgreiche Partner im Bereich der Konzeption und Umsetzung eines solchen Formats zu haben."Rainer Laux, Executive Director EndemolShine und Geschäftsführer Rainer Laux Productions: "Wir freuen uns, gemeinsam mit unserer Vermarktungsagentur Banijay Media das BRAUHAUS BATTLE für BILD umzusetzen und können versprechen: Mit dieser prominenten Mischung wird es mehr als unterhaltsam!"