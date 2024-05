Daniel Wild reduziert die Investmentstory von Mountain Alliance bei seiner Präsentation auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt an einer Stelle ganz extrem. "Wenn Sie unsere Company verstehen wollen, brauchen Sie sich nur Lingoda anzuschauen", sagt der Gründer und Aufsichtsrat der auf Digitalunternehmen aus dem B2B-Umfeld ausgerichteten Beteiligungsgesellschaft. Regelmäßige Leser von boersengefluester.de kennen die Story um die ... The post Mountain Alliance: Neuer Blick auf die Aktie appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...