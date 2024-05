Die Finanzmarktaufsicht will nicht an der KIM-Verordnung, welche die Vergabe von Immobilienkrediten regelt, drehen. "Nachhaltige Kreditvergabe heißt Leistbarkeit, ansonsten kann es zu sozialen und wirtschaftlichen Problemen kommen", sagt FMA-Vorstand Eduard (Müller) unlängst bei einem Pressetermin. Laut Eduard ist die KIM-Verordnung "beste europäische Praxis". Dass aktuell wenig am Immobilienmarkt ...

