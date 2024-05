Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Es klingt schon etwas paradox: Obwohl die Wirtschaft in Euroland nicht gerade rund läuft und die meisten Unternehmen bei ihren Prognosen für die weiteren Geschäftsaussichten eher vorsichtig agieren, schwimmen die Firmen in Geld!, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG, im Kommentar zum Contrarian Value Euroland Fonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...