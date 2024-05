Bereits für das laufende Jahr hat TUI frische Rekorde in Mallorca in Aussicht gestellt und die Kapazitäten auf der vor allem bei deutschen Urlaubern beliebten Insel sollen weiter ausgebaut werden. Der Reiseveranstalter will auch 2025 weiterwachsen und kündigte dafür überraschend früh den Beginn des entsprechenden Pauschalreiseangebots an.Anzeige:Via Pressemitteilung teilte TUI (DE000TUAG505) kürzlich mit, dass schon jetzt 550 Flugverbindungen zu 26 Destinationen verfügbar seien. Neben Mallorca werden Reisen zu anderen ...

