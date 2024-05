EQS-News: Bayerische Gewerbebau AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Bayerische Gewerbebau AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2024 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



21.05.2024 / 13:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bayerische Gewerbebau AG Grasbrunn ISIN DE000A3E5D31

WKN A3E5D3 Eindeutige Kennung des Ereignisses: BGAG062024HV Berichtigung der am 17. Mai 2024 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 17. Mai 2024 hat der Vorstand die Aktionäre der Bayerische Gewerbebau AG für Donnerstag, 27. Juni 2024 um 11:00 Uhr (MESZ) zur ordentlichen Hauptversammlung der Bayerische Gewerbebau AG eingeladen. Im Zuge der Verarbeitung durch den Bundesanzeiger ist in der Bekanntmachung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2024 ein Fehler aufgetreten und im letzten Absatz unter Tagesordnungspunkt 2 "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" das konkrete Datum für die Dividendenfälligkeit nicht vollständig wiedergegeben.

Der fehlerhafte Absatz wird wie folgt berichtigt: "Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 2. Juli 2024, fällig."

Im Übrigen bleibt die am 17. Mai 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung der Einladung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Grasbrunn, im Mai 2024 Bayerische Gewerbebau AG Der Vorstand



21.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com