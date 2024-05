Aufgrund des gestrigen Feiertags in vielen Ländern verlief der Handel weitestgehend ruhig. Meldungen über den Tod von Ebrahim Raisi konnten die Ölpreise nur kurzweilig nach oben treiben. Zudem belastet die geringere Nachfrage in den USA die Rohölpreise vor der bevorstehenden Driving Season, sodass diese noch nach Orientierung suchen. In der DACH-Region zeigen sich die Heizölpreise unterschiedlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...