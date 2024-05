Bei Nanofocus geht der Umsatz 2023 um 22 Prozent auf 7,19 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen spricht von einem herausfordernden Umfeld. Dabei wurde der Einkauf von Problemen in den Lieferketten und höheren Kosten belastet. Diese konnten noch nicht völlig an die Kunden weitergegeben werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Nachfrage vor allem in ...

