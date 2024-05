In den griechischen Städten Athen und Thessaloniki werden bis Ende Juni insgesamt 250 Elektrobusse des chinesischen Herstellers Yutong in den Dienst genommen. Die Integration dieser E-Busse ist Teil einer größeren, griechischen Beschaffungsinitiative. Zunächst werden griechischen Medienberichten zufolge in diesen Tagen 46 E-Busse in Athen und 17 weitere in Thessaloniki in Betrieb genommen. Die restlichen Exemplare der 250 bestellten Elektro-Fahrzeuge ...

