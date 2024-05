Das bisherige Engagement in Intel (ISIN: US4581401001) bereitete bislang wenig Freude, was auch auf die allgemein eingetrübte Marktstimmung gegenüber diesem Unternehmen zurückzuführen ist. Insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und Rechenzentren scheint Intel derzeit an Terrain zu verlieren. Für Q1 präsentierte Intel ein solides Ergebnis, das die Konsensschätzungen übertraf, jedoch auch einen Umsatzrückgang in der Kerngruppe Client Computing ...

