Die Zeiten an der Börse erscheinen vielen Anlegern unruhig und die Sorge ist groß, dass es zu einer Korrektur kommt. Doch mit stabilen Werten schützen sich Anleger nicht nur in Crashs, sondern haben in Aufwärtsphasen gleichzeitig Renditechancen. Denn für diese drei stabilen Werte sind die Analysten aktuell sehr optimistisch. In unsicheren Zeiten wünschen sich Anleger sichere Aktien im Depot, hinter denen Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...