Frankfurt am Main (ots) -Danone Deutschland führt im Juni 2024 seine neue High Protein Marke YoPRO ein. Als erste Marke bietet YoPRO Milchprodukte mit hohem Proteingehalt, ohne Zuckerzusatz und ohne Fett dafür angereichert mit Magnesium und Vitamin B9 an. Zum Kampagnenstart begeistert die Marke mit einer reichweitenstarken Aktivierung - unter anderem mit Influencer DJ David Puentez.Innovation in der Proteinkategorie: Mit YoPRO lanciert Danone Deutschland eine eigene High Protein Marke und reagiert auf die steigende Nachfrage nach funktionalen Produkten mit einer innovativen Kombination aus Magnesium und Vitamin B9. YoPRO bringt mit seinem vielfältigen Portfolio ab Juni neue Formate und genussvolle Geschmacksrichtungen in die stark wachsende "schwarze" Proteinkategorie.[1]Das Produktportfolio von YoPRO ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, Verbraucher*innen in jedem Fitnesslevel und in jeder Lebensphase zu unterstützen: Die Produkte von YoPRO sind vollgepackt mit kompletten Proteinen und Magnesium zur Unterstützung der Muskeln.[2] Zudem enthält YoPRO Vitamin B9, das zur Reduzierung von Müdigkeit und Ermüdung beiträgt.[3] Die Marke ist überzeugt, dass Sport und Bewegung unabhängig vom individuellen Fitnesslevel ein positiver Ansporn sein können und betont dies mit dem Motto: "High Protein für deinen nächsten Schritt"Die neue Produktlinie bietet ein vielfältiges Portfolio mit 8 proteinreichen Produkten, die zwischen 15-23 Gramm Protein pro Portion enthalten, darunter leckere und cremige Skyrs und Drinks sowie praktische Pouches in trendigen Geschmacksrichtungen, wie Erdnussbutter-Banane- oder Stracciatellageschmack.Das YoPRO Produktportfolio im Überblick:- YoPRO High Protein Cremiger Skyr in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Zitrone, Stracciatellageschmack und Erdnuss-Banane-Geschmack (15 Gramm Protein; 160g; UVP 1,19 EUR)- YoPRO High Protein Drink mit Stracciatella- und Erdbeer-Himbeer-Geschmack (23 Gramm Protein; 270g; UVP 1,69 EUR)- YoPRO High Protein Pouch - praktisch to go in den Geschmacksrichtungen Mango und Banane (19 Gramm Protein; 150g; UVP 1,49 EUR)"Die Einführung von YoPRO ist ein wichtiger Meilenstein für uns bei Danone Deutschland", betont Nina Heller, Category Director Dairy bei Danone Deutschland. "Mit einem breiten Portfolio an High Protein Produkten setzt YoPRO neue Maßstäbe in der Ernährung für Gesundheits- und Fitnessbewusste. Wir sind begeistert, diese innovative Marke auf den Markt zu bringen und Verbraucher*innen dabei zu unterstützen, ihren nächsten Schritt in Richtung eines aktiven Lebensstils zu gehen."Der Launch von YoPRO ist eine der bedeutendsten Produktneueinführungen für Danone Deutschland in den letzten Jahren. Begleitet wird sie von einer umfassenden 360° Marketingkampagne, die die Marke auf digitalen und sozialen Plattformen sowie am Point of Sale präsentiert und über 650 Millionen Bruttokontakte erreichen soll. Durch aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen und eine Gratis Testen Aktion können sich Verbraucher*innen in den Märkten selbst von YoPRO überzeugen. Gesicht der Influencer-Kampagne ist DJ David Puentez, der auf Social Media und über einen InspireMe TV Werbespot auf ProSieben authentisch und humorvoll zum nächsten Schritt mit YoPRO inspiriert. Konzipiert und produziert wurde die aufmerksamkeitsstarke Kampagne von Buzzbird, der Full-Service Influencer Marketing Division von Studio71, sowie von Seven.One Media, Vermarkter von ProSiebenSat.1."Ich bin begeistert, mit YoPRO zusammenzuarbeiten und meiner Community die hochwertigen Protein-Produkte näher zu bringen. YoPRO unterstützt auch mich ganz persönlich bei meinem nächsten Schritt Richtung Halbmarathon. Als Content-Creator ist es mir wichtig, mich intensiv mit Produkten auseinander zu setzen und nur jene vorzustellen, von denen ich selbst überzeugt bin", freut sich David Puentez.Ab Juni 2024 sind die cremigen Skyrs und Drinks deutschlandweit im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Die Pouches folgen ab September.[1] stark wachsende Kategorie der schwarzen Proteine (+14% VAL; Nielsen, LEH+DM, Umsatz-/Absatz (Entwicklung), MAT Nov 2023 vs VJ.)[2] Proteine tragen zum Erhalt und zur Zunahme der Muskelmasse bei. Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.[3] Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.[4] Proteine tragen zum Erhalt und zur Zunahme der Muskelmasse bei. Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.Pressekontakt:Linda SchumacherDanone Deutschland GmbHlinda.schumacher@danone.com+49 162 245 9284Paulina PoertersAVANTGARDE Grouppaulina.poerters@avantgarde.de+49 89 883999 25Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/5783730