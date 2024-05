Wien (www.fondscheck.de) - Der Münchener Vermögensverwalter EYB & WALLWITZ hat Stephan Bannier zum neuen Vertriebschef ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle als Head of Sales die Stelle von Felix von Hardenberg im Laufe des vierten Quartals 2024 übernehmen und damit, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsicht, auch Mitglied der Geschäftsführung werden. Von Hardenberg werde zu seinem früheren Arbeitgeber IP Concept, der Service-KVG von EYB & WALLWITZ, nach Luxemburg zurückkehren, um näher bei seiner Familie zu sein, wie es in einer Mitteilung heiße. ...

