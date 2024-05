DJ Verkehrsministerium: Brüssel genehmigt Einzelwagenförderung des Bundes

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums ein auf fünf Jahre angelegtes Förderpaket in Höhe von 1,7 Milliarden Euro für den Schienengüterverkehr freigegeben. Die Brüsseler Behörde genehmigte die Einzelwagenförderung des Bundes, wie das Ministerium bekanntgab. "Mit rund 1.400 angefahrenen Güterverkehrsstellen ist der Einzelwagenverkehr das Rückgrat das Schienengüterverkehrs", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Er ermögliche den Zugang zum europäischen Schienennetz in der Fläche und habe zentrale Grund- und Netzwerkfunktionen.

Zugleich könne der Einzelwagenverkehr aufgrund der kosten- und personalaufwändigen Zugbildung und Wagenzustellung bislang kaum wirtschaftlich betrieben werden. "Hier schaffen wir jetzt Abhilfe", betonte Wissing. "Mit unserer milliardenschweren Förderung des Einzelwagenverkehrs setzen wir ein klares Signal für die Stärkung des klimafreundlichen Transports über die Schiene und entlasten so auch unsere Straßen von Güterverkehr."

Die neue Förderung soll laut den Angaben voraussichtlich am 1. Juni in Kraft treten und die Eisenbahnverkehrsunternehmen im Einzelwagenverkehr (EWV) bei den hohen Betriebskosten entlasten, die aus aufwendigen Bündelungs- und Zustellungsprozessen entlang der Transportketten resultierten. Die neue Förderung ergänze dabei die Anlagenpreisförderung, mit der die Unternehmen seit 2020 bei Infrastrukturnutzungskosten im EWV entlastet würden. In das neue Konzept seien insbesondere Erkenntnisse aus bestehenden Förderprogrammen in Frankreich und Österreich eingeflossen. Bei der Entwicklung des Förderkonzeptes seien der Sektor, das Eisenbahn-Bundesamt sowie die Bundesnetzagentur eng eingebunden worden.

