Die Goldimportzahlen Chinas haben im April eine deutliche Verlangsamung erlebt. Ist der Rohstoff zu teuer geworden?Das Reich der Mitte hat im vergangenen Monat lediglich 136 Tonnen Gold eingeführt, was einem Rückgang von 30 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht und den niedrigsten Stand des Jahres markiert. Zwar hat die chinesische Zentralbank ihre Goldreserven zum 18. Mal in Folge erhöht, was das Bestreben zeigt, die Währungsreserven zu diversifizieren und sich gegen Wertverlust abzusichern. Trotzdem verlangsamte sich das Tempo der Käufe im April. Die Preise für Gold, stark beeinflusst durch US-Zinsen, sind in China aufgrund der begrenzten Anlagemöglichkeiten und der wirtschaftlichen …