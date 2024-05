Die Aktie von Alphabet hat sich in den vergangenen 3 Monaten äußerst positiv entwickelt. Überraschend gute Quartalszahlen und die Ankündigung einer erstmaligen Dividendenzahlung sorgten für Freude bei den Anlegern, die Aktie legte in den vergangenen 3 Monaten um satte 23 Prozent zu.In dem 2024 neu aufgelegten Hebel-Depot von DER AKTIONÄR schlägt Alphabet voll ein und beschert den Lesern bislang ein sagenhaftes Plus von 115 Prozent. Weitere Depotwerte wie Vonovia (+206 %) und ASML (+172 %) starten ...

