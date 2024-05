Gewichtsreduktion: Auf den Spuren von Novo Nordisk

Anzeige / Werbung Am gestrigen Montag verzeichnete die Aktie von Hims & Hers Health Inc. (NYSE:HIMS), einer Plattform für Gesundheits- und Wellnessdienste, einen Anstieg um über 27 Prozent. Nachdem das Unternehmen die Einführung von GLP-1-Injektionen in sein Angebot zur Gewichtsreduktion bekannt gab. Hims & Hers Health Inc. eine Aktie welche sich schon seit langem im Technologiefonds von Frank Thelen befindet, legt mächtig zu. Hims & Hers ermöglicht nun den Zugang zu GLP-1-Injektionen sowie zu Paketen mit oralen Medikamenten zur Gewichtsreduktion. Kunden, die berechtigt sind, können nun auf Medikamente zugreifen, die den gleichen Wirkstoff wie die von Novo Nordisk A/S hergestellten Medikamente Ozempic und Wegovy enthalten. Dies ermöglicht ihnen eine Behandlung ohne die üblichen Engpässe und hohen Kosten, die normalerweise mit diesen Markenmedikamenten verbunden sind. Durch eine Kooperation mit einem US-Hersteller von Generika und 503B-kompoundierten injizierbaren Medikamenten kann Hims & Hers vielen Menschen mit Adipositas Unterstützung bieten. Das Unternehmen prognostiziert, dass sein Gewichtsreduktionsprogramm bis zum Ende des Jahres 2025 Einnahmen von über 100 Millionen US-Dollar erzielen wird. Die GLP-1-Injektionen werden von Partnerapotheken von Hims & Hers hergestellt und versandt. Sobald eine zuverlässige Lieferung durch den pharmazeutischen Großhandel gesichert ist, plant Hims & Hers, sein Sortiment zu erweitern und den Kunden neben den bestehenden oralen Medikamentenpaketen auch Markenprodukte anzubieten. Die Kosten für die Gewichtsreduktionsmedikamente belaufen sich auf 79 US-Dollar pro Monat für die oralen Medikamenten-Kits und 199 US-Dollar pro Monat für die zusammengesetzten GLP-1-Injektionen. Im Preis enthalten sind unbegrenzte medizinische Konsultationen mit einem lizenzierten Anbieter. Entdecken Sie hier den Disruptive Technologies Fond. Enthaltene Werte: DE000DNA10X3

