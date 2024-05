DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 5,50% *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call) 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April 08:00 GB/Marks & Spencer plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+4,2% gg Vj *** 10:00 DE/Compugroup Medical SE, HV 10:00 DE/Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder, PK zum Nachrichtenkonsum im Internet, Berlin *** 10:05 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Esma-Veranstaltung zur Kapitalmarktunion 10:30 DE/Indus Holding AG, HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Puma SE, HV 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2034 im Volumen von 4 Mrd EUR 12:00 DE/Deutsche Bundesbank, Veröffentlichung Monatsbericht 12:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Panel beim 23. Symposium des Humboldt Forum Wirtschaft, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zum Thema "Leitmärkte für klimafreundliche Grundstoffe", Berlin *** 16:00 US/McDonald's Corp, HV *** 16:30 Rohöllagerbestände EIA *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -4,3% gg Vm *** 18:00 US/Amazon.com Inc, HV *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 30. April/1. Mai *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q - EI/EZB-Rat, Klausur auf Einladung der Zentralbank Irlands - SGP/Börsenfeiertag Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2024 09:08 ET (13:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.