EQS-News: DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

Die DAVIGOworx GmbH & Co. KG startet morgen das erste öffentliche Angebot ihrer Aktien



21.05.2024 / 16:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





-WERBUNG - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. Corporate News Die DAVIGOworx GmbH & Co. KG startet morgen das erste öffentliche Angebot ihrer Aktien Zeichnung über die Zeichnungsbox der Börse Düsseldorf ab dem 22. Mai 2024 bis maximal zum 12. Juni 2024 (12 Uhr) zum Festpreis von 2,00 EUR je Aktie.

Die Einbeziehung in den Handel soll an der Düsseldorfer Wertpapierbörse im Segment Primärmarkt erfolgen.

Der Emissionserlös der bis zu 5 Millionen Namensaktien dient der Umsetzung des Geschäftsmodells. Hamburg, 21. Mai 2024 - Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA (WKN: DWRX24, ISIN: DE000DWRX249) veröffentlicht heute Einzelheiten zu dem am morgigen 22. Mai 2024 startenden öffentlichen Angebot ihrer Aktien, die nach Abschluss des öffentlichen Angebotes und Aufnahme der Aktien in die Girosammelverwahrung im gehobenen Freiverkehr (Primärmarkt) der Börse Düsseldorf notiert sein sollen. Durch ihre Aktie eröffnet die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA (folgend Gesellschaft oder DAVIGOworx) Investoren den Eintritt in ein diversifiziertes Anlageportfolio, das von globalen börsennotierten Unternehmen bis hin zu Private Equity reichen soll. Völlig unabhängig vom persönlichen Budget. Die Bündelung einer Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen in einer Aktie bei Kombination der Anlageklassen Public & Private Equity erschließt vielen Investoren Renditequellen, die ihnen so bislang nicht zugänglich waren. Für den Erwerb von börsennotierten Unternehmensbeteiligungen nutzt DAVIGOworx die selbst entwickelte Software "Renditefinder". Diese Investmenttechnologie wurde seit August 2018 in einem Praxistestportfolio umfassend eingesetzt. Seitdem wurden insgesamt 2.222 Unternehmensbeteiligungen (Stand 30. April 2024) erworben und auch wieder verkauft - mit sehr positiven Ergebnissen. Der durchschnittliche Gewinn pro verkaufter Unternehmensbeteiligung im Praxistestportfolio lag per 30. April 2024 bei 62,6 Prozent bei einer durchschnittlichen Haltedauer pro Unternehmensbeteiligung von 2,1 Jahren. Dies entspricht durchschnittlich 25,4 Prozent p.a. je Investment. Hierbei handelte es sich fast ausschließlich um US-amerikanische Unternehmen, welche in marktbreiten US-Indices enthalten sind. Zuvor wurde in den Jahren 2014 bis 2018 durch ein interdisziplinäres Team aus Software-Entwicklern, Datenbankspezialisten, Wirtschaftswissenschaftlern und Markenentwicklern der sog. Renditefinder nach dessen Konzeption entwickelt und umfassend getestet. Es handelt sich hierbei um einen strikt regelbasierten Ansatz, der den Einfluss von Emotionen auf Entscheidungsprozesse ausschließt. DAVIGOworx macht Investments in Private Equity schon mit sehr geringen Beträgen investier- und handelbar Auf Grundlage der Erfahrungen mit den Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen, die ein breites Spektrum namhafter Unternehmen aus liquiden Aktienmärkten bieten, sollen zukünftig Investments in Private Equity über Fonds, aber auch als Co-Investoren direkt, weitere zusätzliche Wertschöpfungspotentiale heben. Aus Sicht des Managements von DAVIGOworx ist zudem insbesondere die Unkorreliertheit zum Aktienmarkt für Private Equity eine ideale Ergänzung, die das Risikoprofil nochmals erheblich verbessert. Und während i.d.R. zur Diversifizierung in der Anlageklasse Private Equity größere Beträge eingesetzt werden müssen, können sich Investoren über den Erwerb von DAVIGOworx Aktien bereits mit einem sehr geringen Einsatz bei Private Equity engagieren und sind durch die geplante breite Streuung zugleich an vielen Firmen beteiligt. So wird Private Equity für alle handelbar. Die Zeichnung der DAVIGOworx Aktie ist einfach Nun möchte sich das Unternehmen schrittweise dem Kapitalmarkt öffnen. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots können bis zu 5 Millionen Aktien zu einem Preis von EUR 2,00 je Aktie über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf (Zeichnungsbox) gezeichnet werden. Die Gesellschaft hat sich dafür entschieden, die Zeichnung der Aktien im Zeitraum 22. Mai 2024 bis maximal 12. Juni 2024 (12:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots, über die Zeichnungsbox der Börse Düsseldorf anzubieten, um den Anlegern so einen etablierten Weg für ein Investment in die DAVIGOworx bieten zu können. Eine Zeichnung ist so einfach wie der gewohnte Kauf eines Wertpapieres durch Auftragserteilung über den eigenen Broker oder die Bank. Orderart: Kauf, Eingabe der WKN (Wertpapierkennnummer) oder ISIN, Handelsplatz: Düsseldorf. Bei einer Überzeichnung behält sich die Gesellschaft eine vorzeitige Schließung der Zeichnung vor. Die DAVIGOworx wird die Zeichnungen zudem erst annehmen und die Kapitalerhöhung durchführen, wenn mindestens Zeichnungsgebote über 1 Million der angebotenen Aktien vorliegen. Das aktuelle Grundkapital aus der Unternehmensgründung von EUR 50.000,00 wird von der bisherigen Alleinaktionärin, der DAVIGO TRANS-INDEX Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg gehalten. Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien gezeichnet werden, ergibt sich insofern nach dem IPO ein Grundkapital von EUR 5.050.000,00, eingeteilt in 5.050.000 Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00. Die DAVIGOworx Aktien werden bei Beibehaltung der Zeichnungsfrist voraussichtlich am 12. Juni 2024 zugeteilt und nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister dann voraussichtlich ab dem 26. Juni 2024 in den Depots der Zeichner verbucht. Wenige Tage danach wird mit der Aufnahme in den Freiverkehr (Primärmarkt) der Börse Düsseldorf gerechnet. Vor dem Hintergrund einer gezielten, beständigen Entwicklung der Aktivitäten in den Bereichen Public- und Investor-Relations wird die DAVIGOworx über die Einbeziehung der Aktie an der Börse Düsseldorf hinaus zukünftig anstreben, sich weitere Börsenplätze bzw. Handelsplattformen zu erschließen. Die Fungibilität oder auch Handelbarkeit einer Aktie ist ein wertvolles Gut, es gilt, diese beständig weiterzuentwickeln. Emissionserlös fließt nach Abzug der Kosten vollständig DAVIGOworx zur Umsetzung des Geschäftsmodells zu. Da seitens des Gründungsaktionärs keine Aktien angeboten werden, dient der Emissionserlös nach Abzug der Kosten ausschließlich der Umsetzung des Geschäftsmodells der DAVIGOworx. Durch die Zeichnung der angebotenen Aktien können sich interessierte Investoren somit mittelbar an allen Unternehmen beteiligen, an denen die Emittentin Beteiligungen erwirbt. Zukünftig ist es geplant, weiteres Investitions-Kapital durch weitere Kapitalerhöhungen zu generieren, um das Beteiligungsportfolio stetig zu erweitern. Eine positive Entwicklung des Beteiligungsportfolios vorausgesetzt, werden hierbei die nächsten Kapitalmaßnahmen auf Grundlage der Wertentwicklung und des gestiegenen Aktienkapitals einen größeren Umfang einnehmen. Kontakte DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin DAVIGOworx Management GmbH, diese wiederum vertreten durch Herrn Dipl. Kfm. Simon Marbach Heimhuder Strasse 52, 20148 Hamburg E-Mail: contact@davigoworx.com Internet: www.davigoworx.com Investor- und Public-Relations Ingo Janssen, Geschäftsführer UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T. +49 (0)40 6378-5417, F. -5423 E-Mail: ir@ubj.de Internet: www.ubj.de Über die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA ist eine in Deutschland ansässige Investitions- und Beteiligungsgesellschaft. Die Marktbeobachtung, der Auswahlprozess, die fortlaufende Bewertung und auch Empfehlungen zu Investitionen oder einem Verkauf ihrer Beteiligungen erfolgen für public equity mit Hilfe des sogenannten Renditefinders, einer proprietären, regelbasierten Investment- Technologiesoftware. DAVIGOworx investiert aber nicht nur in etablierte Weltkonzerne, sondern zukünftig auch in vielversprechende Start-ups (private equity). Durch diese Kombination werden die Risiken der Einzelinvestments sehr breit gestreut verteilt. Die Investitionen können in jeder Form, also insbesondere direkt oder auch mittelbar über bereits bestehende Beteiligungsstrukturen erfolgen. Eine regelmäßige tägliche, automatisierte Bewertung (Validierung) der gehaltenen börsengelisteten Unternehmensbeteiligungen erfolgt durch den Renditefinder, um für mögliche Verkäufe das richtige Timing zu finden. HINWEIS Bei dieser Mitteilung handelt es sich um werbliche Informationen für das öffentliche Angebot der DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA von Aktien der DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA ("angebotene Aktien") nach deutschem Recht. Allein maßgeblich ist der veröffentlichte Wertpapierprospekt. Der Wertpapierprospekt kann auf der Internetseite der Gesellschaft ( www.davigoworx.com ) unter der Rubrik "Investor Relations"] ( DAVIGOworx: Investor Relations ) heruntergeladen werden und ist bei der DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA, Heimhuder Str. 52, 20148 Hamburg, erhältlich. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") ist nicht als Befürwortung der angebotenen Aktien durch die BaFin zu verstehen. Potenzielle Investoren sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die angebotenen Aktien zu investieren, vollends zu verstehen. Achtung: Der Erwerb der angebotenen Aktien ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.



21.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com