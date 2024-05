© Foto: adobe.stock.com



Gold und vor allem Silber haussieren gegenwärtig in beeindruckender Art und Weise. Ein Ende der Fahnenstange ist noch nicht in Sicht.Gold und Silber furios Gold lässt nichts anbrennen und brach zuletzt über die 2.400 US-Dollar aus. Die Rekordjagd fand daraufhin ihre Fortsetzung. Llesen Sie hierzu den Kommentar "Paukenschlag - Gold bricht aus, Produzentenaktien mit Kursexplosion" Und endlich platzte auch bei Silber der Knoten. Die eminent wichtige Marke von 30 US-Dollar wurde pulverisiert. Das Ausbruchszenario entfaltet sich. Aus charttechnischer Sicht hat Silber nun die Chance, um in Richtung 35 US-Dollar durchzustarten. Da Silber bei Bewegungen gern übertreibt und eine veritable Dynamik …