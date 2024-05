OceanaGold Corporation meldet den erfolgreichen Abschluss des Börsengangs seiner philippinischen Tochtergesellschaft OceanaGold Philippines für 20 % der ausstehenden Stammaktien von OGPI an der philippinischen Börse PSE, Tudor Gold meldet, dass alle Mitarbeiter vor Ort sind, um das Lager und die Bohrstellen für das bevorstehende Explorationsprogramm des Unternehmens im Jahr 2024 auf seinem Projekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia vorzubereiten, und Sierra Madre Gold and Silver erhielt ein nicht revolvierendes gesichertes Darlehen in Höhe von 5 Millionen US$ von First Majestic Silver. Unternehmen im Überblick: Sierra Madre Gold & Silver ? https://sierramadregoldandsilver.com/ ISIN: CA8263XP1041 , WKN: A3CM97 , TSXV: SM.V Weitere Videos von Sierra Madre Gold & Silver ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/sierra-madre-gold-silver/ OceanaGold Corp. ISIN: CA6752221037 , WKN: A0MVLD , FRA: RQQ.F , TSX: OGC.TO , Valor: 3102249 Weitere Videos von OceanaGold Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/oceanagold-corp/ Tudor Gold Corp. ? https://tudor-gold.com/ ISIN: CA89901T1093 , WKN: A3D078 , FRA: H56.F , TSXV: TUD.V Weitere Videos von Tudor Gold Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/tudor-gold-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Silber Silver Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV