Die wichtigsten Punkte:

Grid Dynamics, ein Advanced Consulting Partner von Amazon Web Services (AWS), erzielt den Status AWS Machine Learning Competency mit Spezialisierung in der Kategorie Machine Learning Services.

Diese Leistung bestätigt, dass Grid Dynamics fundiertes Wissen, Kompetenz und eine hervorragende Umsetzung bei der Entwicklung und Integration von ML-fähigen Workloads in großem Maßstab gezeigt hat und Kunden dabei hilft, aus ihren Daten zu lernen, um zukünftige Geschäftsentscheidungen und Prozesse zu verbessern.

Die Kunden von Grid Dynamics profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, die auf ihre Geschäftsanforderungen abgestimmt sind, um Innovationen zu fördern, Betriebsabläufe zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und fortschrittlichen Analysedienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die prestigeträchtige Amazon Web Services (AWS) Machine Learning Competency erzielt hat. Die jüngste Auszeichnung bestätigt die Kompetenz von Grid Dynamics im Einsatz von AWS-Technologien zur Förderung von Innovationen in der Datenwissenschaft und das Engagement, fortschrittliche Lösungen für Kunden zu liefern.

Das Erreichen der AWS Machine Learning Competency unterstreicht die Kompetenz von Grid Dynamics im Bereich maschinelles Lernen auf AWS und gibt Kunden die Gewissheit, dass das Unternehmen in der Lage ist, hervorragende Lösungen für die optimale Nutzung von AWS-Diensten nahtlos und schnell bereitzustellen. Mithilfe von prädiktiven Wartungslösungen für Fertigungsunternehmen bis hin zu personalisierten Empfehlungssystemen für E-Commerce-Plattformen versetzt Grid Dynamics Unternehmen in die Lage, wertvolle Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen und Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Grid Dynamics hat Kompetenz bewiesen, wenn es darum geht, Kunden bei der Nutzung von maschinellem Lernen auf AWS zu unterstützen, um gängige Geschäftsprobleme mit KI zu lösen, generative KI-Anwendungen zu entwickeln und KI in bestehende Geschäftsprozesse zu integrieren. Grid Dynamics ist bestrebt, innovative Lösungen zu liefern, die Kunden dabei helfen, die Betriebseffizienz zu optimieren, Kosten zu senken und Innovationen voranzutreiben.

"Wir sind stolz darauf, dass die Stärke unserer KI/ML-Angebote nun offiziell von AWS bestätigt und anerkannt wurde", sagte Ilya Katsov, VP of Technology bei Grid Dynamics. "Dies ist ein leistungsstarkes Angebotsportfolio, das grundlegende Daten- und ML-Plattformen, mehrere Starter-Kits für Anwendungsfälle in den Bereichen Marketing, Lieferkette, Fertigung und Versicherung, solide KI-Strategieberatung und Dutzende erfolgreich abgeschlossene und laufende KI/ML-Projekte umfasst."

Grid Dynamics bietet Organisationen, die das Potenzial von maschinellem Lernen nutzen möchten, um Wachstum und Innovation voranzutreiben, das Machine Learning Platform Starter Kit for AWS. Mit diesem Angebot versetzt Grid Dynamics Kunden in die Lage, innerhalb weniger Wochen eine produktionsreife, cloudnative Machine-Learning-Plattform auf AWS aufzubauen, die eine schnellere Markteinführung ermöglicht und gleichzeitig die Betriebskosten senkt.

Grid Dynamics arbeitet mit AWS zusammen, um Kunden von Start-ups bis hin zu globalen Unternehmen bei der Entwicklung skalierbarer, flexibler und kosteneffizienter Cloud-Lösungen zu unterstützen. Zur Förderung der nahtlosen Integration und Bereitstellung dieser Lösungen hat AWS das AWS Competency-Programm ins Leben gerufen, das Kunden dabei helfen soll, AWS-Partner wie Grid Dynamics zu finden, die über umfassende Branchenerfahrung und -kompetenz verfügen. Besuchen Sie diese Seite, um mehr über die Partnerschaft von Grid Dynamics mit AWS zu erfahren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und fortschrittlichen Analysediensten. Durch die Verbindung von technischem Weitblick und Geschäftssinn lösen wir die dringendsten technischen Herausforderungen und ermöglichen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die eine geschäftliche Transformation durchlaufen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Grid Dynamics ist unsere 8-jährige Erfahrung und Führungsrolle im Bereich der KI für Unternehmen, die durch fundiertes Fachwissen und laufende Investitionen in Daten, Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud und DevOps sowie Kundenerfahrung unterstützt werden. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Silicon Valley mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "prognostiziert", "sagt voraus", "setzt fort" oder "sollte", oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über unsere AWS Machine Learning Competency, unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte und das künftige Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die unsere Partnerschaft mit AWS, unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte sowie das Wachstum und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht übergebührlich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

