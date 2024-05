Die US-Börsen sind am heutigen Dienstag verhalten in den Handel gestartet. Investoren zeigen sich vor dem Quartalsbericht des KI-Lieblings Nvidia am Mittwoch nach US-Börsenschluss heute zurückhaltend. Der Dow Jones notiert derzeit 0,1 Prozent im Plus bei 39.836,03 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewinnt ebenfalls 0,1 Prozent auf 5.312,93 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 notiert minimal im Minus bei 18.665,93 Zählern.Laut Derren Nathan, Leiter Aktienanalyse bei der britischen Investmentgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...