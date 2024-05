Instagram-Chef Adam Mosseri gibt auf seinem eigenen Account immer wieder Tipps zum Umgang mit der Plattform. In einer Fragerunde hat er jetzt erklärt, was für die Reichweite von Beiträgen noch wichtiger ist als Follower und Likes. Wer auf Instagram Wert auf Reichweite legt, dürfte immer wieder vor einem großen Fragezeichen stehen: Was funktioniert für den Algorithmus? Der ist nämlich schwer durchschaubar - und wird immer wieder geändert, zum Beispiel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...