© Foto: Copyright © (ASML)/ van Overbeeke



Sollte es zu einem militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan kommen, haben TSMC und ASML ihre modernsten Chip-Anlagen abgesichert. Die auch militärisch wichtige Technologie soll nicht in die Hände Chinas gelangen.ASML Holding und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), zwei Schwergewichte der Halbleiterindustrie, haben Maßnahmen ergriffen, um ihre hochentwickelten Chipfertigungsmaschinen im Falle einer Invasion Chinas in Taiwan deaktivieren zu können. Das erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenangentur Bloomberg. Die Bedenken der US-Regierung hinsichtlich der Sicherheit der fortschrittlichsten Chipfertigungsanlagen der Welt wurden sowohl …