Mit den Zahlen zum Q2 (per 31.3.) bot Siemens Anlegern am Donnerstag (16.5.) ein gemischtes Bild. Nach der Rally auf das Rekordhoch bei 188,40 Euro büßte die DAX-Aktie (173,28 Euro; DE0007236101) um fast 10% ein, hat inzwischen aber einen Boden gebildet. Hauptgrund für den Kurseinbruch war v.a. geringe Nachfrage im Automatisierungsgeschäft (Digital Industries; DI), das nur noch für 23,5% (Vj.: 26,8%) der Umsätze steht. Hier sanken aufgrund eines Abbaus der Vorräte bei Kunden v.a. in China - wie bei Siemens Healthineers (vgl. PB v. 7.5.) - der Auftragseingang um 14% ggü. Vj. auf 4,2 ...

