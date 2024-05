BONK News: Kurs schießt 24,87 Prozent in die Höhe

Der Kryptomarkt erlebte heute eine beeindruckende Rallye, bei der zahlreiche Coins bedeutende Wertzuwächse verzeichneten. Besonders hervor stach der Memecoin BONK, dessen Kurs um erstaunliche 24,87 Prozent in die Höhe schoss. Doch wie wird es nun für BONK weitergehen und welche Memecoins können ebenfalls von der Rallye profitieren?

BONK ist heute der absolute Top-Performer unter den Memecoins

Heute erlebte der Kryptomarkt wieder eine seiner berüchtigten Rallyes. Bitcoin verzeichnete einen Wertzuwachs von über 6 Prozent und Ethereum schoss sogar um 18 Prozent in die Höhe. Getoppt wurde dies nur noch von wenigen anderen Coins, darunter auch BONK. Der Memecoin konnte seinen Wert seit gestern um fantastische 25 Prozent steigern. Dadurch hat er jetzt wieder eine Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden Dollar und ist die 56. größte Kryptowährung am Markt. Das Handelsvolumen liegt mit über 1 Milliarde Dollar ebenfalls auf einem Spitzenniveau.

Gestern stand der Kurs von BONK noch bei 0,000025 Dollar, während er heute bereits auf 0,000032 Dollar gestiegen ist. Damit gelang es dem Coin mühelos, den wichtigen Widerstand bei 0,000028 Dollar zu überwinden, und er steuert nun direkt auf ein neues Allzeithoch zu. Das bisherige Allzeithoch erreichte BONK Anfang März, als er bis auf 0,000038 Dollar in die Höhe schoss. Sollte der Memecoin dieses Niveau in den kommenden Tagen übertreffen können, könnte sich eine noch größere Rallye anbahnen, die den Memecoin potenziell zum ersten Mal auf einen Wert von über 0,00005 Dollar katapultieren könnte.

Nach der heutigen Rallye wird es jedoch zunächst wichtig sein, die Gewinne zu halten und über 0,00003 Dollar zu bleiben. Sollte der Kurs dennoch etwas abwärts gehen, sollte er kurzfristig bei 0,000028 Dollar Unterstützung finden.

Doch BONK ist nicht der einzige Memecoin, der sich in den letzten 24 Stunden fantastisch entwickelt hat. Mehrere andere Memecoins haben ebenfalls bemerkenswerte Wertsteigerungen verzeichnet, was den allgemeinen Optimismus am Markt bestätigt.

Auch Pepe und Co entwickeln sich stark

Tatsächlich verzeichnen alle größeren Memecoins seit 24 Stunden grüne Zahlen und konnten deutliche Gewinne einfahren. Nach BONK ist PEPE der Coin mit den zweithöchsten Gewinnen. Der Kurs stieg um 18 Prozent und liegt damit nun wieder über der Marke von 0,000011 Dollar, was ihn nur noch knapp vor dem Erreichen eines neuen Allzeithochs positioniert. Auch die Top-Coins DOGE und SHIB konnten um 7 beziehungsweise 5 Prozent steigen. Bei WIF, FLOKI und BOME lagen die Gewinne zwischen 4 und 8 Prozent.

Die Marktkapitalisierung des gesamten Memecoin-Sektors stieg in den letzten 24 Stunden laut CoinMarketCap um über 8 Prozent auf knapp 58 Milliarden Dollar an, während sich das Handelsvolumen auf über 9,3 Milliarden Dollar verdoppelte. Aktuell zeigt sich also ein deutlicher Aufschwung am Memecoinmarkt, von dem BONK und Co in den kommenden Tagen möglicherweise weiter profitieren könnten.

Sollte sich der aktuelle Aufschwung tatsächlich als Beginn einer neuen Memecoin-Rallye herausstellen, könnten in den kommenden Wochen in diesem Marktsektor sogar dreistellige Renditen möglich sein. Allerdings sollten Anleger beachten, dass diese potenziellen Gewinne bei Top-Memecoins mit Milliardenmarktkapitalisierung natürlicherweise geringer ausfallen werden als bei brandneuen Memecoin-Projekten wie beispielsweise Dogeverse, die noch vor ihrer ersten Markteinführung und einem potenziellen ersten Durchbruch stehen.

Dieser brandneue Memecoin könnte ebenfalls von der Memecoin Rallye profitieren

Wie viele moderne Memecoins setzt auch Dogeverse auf eine fesselnde Hintergrundgeschichte, die sich deutlich von anderen Krypto-Projekten abhebt. Der namensgebende Doge-Hund von Dogeverse, benannt als Cosmo, soll laut seiner fiktiven Geschichte aus einer Supernova entstanden sein und dadurch "überhundliche" Fähigkeiten erhalten haben, die ihm das Springen zwischen verschiedenen Welten ermöglichen. Technisch gesehen bietet dies die Möglichkeit, verschiedene Blockchains zu nutzen, da Dogeverse ein Multichain-Token ist. Käufer und Nutzer können den $DOGEVERSE-Token auf Blockchains wie Solana, Ethereum, Base, Polygon, Avalanche und der BNB Chain handeln, was eine hohe Flexibilität und breite Nutzung ermöglicht. Hierbei kommen sowohl die Wormhole-Technologie als auch die Portal-Bridge-Technologie zum Einsatz.

Die Erfolgsaussichte von Dogeverse scheint vielversprechend. Seit dem Start des Presales vor wenigen Wochen hat das Projekt über 15 Millionen Dollar an Kapital gesammelt, was das enorme Interesse der Investoren zeigt. Das offizielle Whitepaper beschreibt eine durchdachte Roadmap, die eine langfristige Social-Media-Kampagne, die Einführung von Smart Contracts und ein solides Audit durch das Cyber-Security-Unternehmen Coinsult beinhaltet. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass Dogeverse sicher und stabil bleibt und gegen mögliche Hacks oder andere Probleme geschützt ist. Zusätzlich plant Dogeverse, nach dem offiziellen Launch auf populären Krypto-Webseiten wie CoinMarketCap und CoinGecko gelistet zu werden und den Handel auf mehreren dezentralen Börsen zu ermöglichen.

Ein weiteres Highlight von Dogeverse ist das bereits aktive Staking-Programm für Ethereum-Nutzer, das eine beeindruckende jährliche Rendite (APY) von 53 Prozent bietet. Das Programm unterscheidet sich von anderen etablierten Kryptowährungen und könnte den Verkaufsdruck verringern, indem es Anreize für das Halten der Token schafft. Interessierte Anleger haben jetzt die Möglichkeit, $DOGEVERSE-Token zu einem günstigen PreSale-Preis von 0,00031 US-Dollar zu erwerben. Angesichts der aktuellen Dynamik und der umfangreichen Pläne des Projekts könnte sich ein frühzeitiges Investment in Dogeverse als äußerst lohnend erweisen.

