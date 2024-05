Top 3 Coins mit Explosionspotenzial im Juni 2024

Mit dem aktuellen Aufschwung des Kryptomarktes, suchen wieder einmal alle nach den vielversprechendsten Coins für die kommenden Wochen und Monate. Ob Multichain-Token, AI-Coin oder Lean-to-Earn- Kryptowährung, im Folgenden werden drei der Coins vorgestellt, die im kommenden Monat außergewöhnlich gut performen könnten.

99BTC - dank Learn-to-Earn und großer Community zum Erfolg?

Widmen wir uns hier zunächst einmal der neuen Kryptowährung von 99Bitcoins. Der Coin 99BTC möchte nicht nur spekulative Investoren ansprechen, sondern auch diejenigen, die an nachhaltiger Finanzbildung interessiert sind. 99Bitcoins bietet ein Geschäftsmodell, das finanzielle Bildung mit Renditechancen kombiniert und somit einen fundamentalen Wert schaffen soll.

Durch den Kauf von 99BTC im Presale erhalten Anleger Zugang zu einem innovativen Learn-to-Earn-Prinzip. Das Konzept ermöglicht es, durch das Erlernen von Kryptowissen Rewards zu erhalten. Die neuartige Herangehensweise hat in der Kryptobranche für viel Aufmerksamkeit gesorgt, was sich an der großen Nachfrage im Presale und der starken Community hinter dem Projekt zeigt. Bisher wurden so schon über 1,4 Millionen Dollar investiert und 99BTC kann aktuell für ur 0,00106 Dollar gekauft werden. Zudem bietet das Projekt auch das Staking seines Coins für eine aktuelle maximale Jahresrendite von 1138 Prozent an.

Quelle: 99Bitcoins

Mit einer YouTube-Community von über 700.000 Followern kann 99Bitcoins eine starke Basis mobilisieren. Das Learn-to-Earn-Konzept hebt sich dabei deutlich von traditionellen Modellen ab. Im Gegensatz zum beliebten Play-to-Earn-Ansatz, bei dem durch Spielen Einkommen generiert wird, fördert Learn-to-Earn die persönliche Finanzbildung und ermöglicht es, durch das Erlernen neuer Fähigkeiten Erträge zu erzielen.

Dank dieses Ansatzes fördert 99Bitcoins die Finanzbildung jedes Investors, was zu besseren Investitionsentscheidungen führt und Eintrittsbarrieren in den Kryptomarkt abbaut. So wächst das Verständnis für Kryptowährungen und Blockchain-Technologien, wodurch diese für eine nachhaltige und langfristige Beteiligung von Investoren zugänglich gemacht werden. Das Lernen über Kryptowährungen wird interaktiv und spannend gestaltet, und durch die Teilnahme an der Community und Fortschritte im Lernangebot können Nutzer direkt von Belohnungen profitieren.

Quelle: 99Bitcoins

Nutzer von 99Bitcoins erhalten ihre Belohnungen direkt in ihre Ethereum-Wallets und können diese Token für verschiedene Vorteile einlösen. Dazu gehören der exklusive Zugang zu Premium-Inhalten, Rabatte bei Partnerunternehmen und der Eintritt in die Welt der BRC-20 Tokens, die die Entwicklung von dApps und NFTs auf der Bitcoin-Blockchain ermöglichen. Darüber hinaus bietet die Plattform professionelle Krypto-Handelssignale und die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, um das Wissen weiter zu vertiefen.

Jetzt in 99BTC investieren

WAI - kann die Fusion aus Memecoin und AI-Token nach ihrem Launch explodieren?

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und hat auch das Kryptouniversum erreicht. Die Blockchain steht für Dezentralität, Nachvollziehbarkeit und Transparenz und ergänzt sich perfekt mit den Anforderungen der KI. Das bringt uns zum zweiten vielversprechenden Coin für den Juni 2024.

Das neue KI-Memecoin-Projekt WienerAI und sein Coin WAI bringen einen interessanten Ansatz mit sich. Im Gegensatz zu anderen Memecoins setzt WienerAI auf einen Dackel als Maskottchen, der in englischsprachigen Ländern "Sausage-Dog" oder "Wiener-Dog" genannt wird. Der kleine Wiener kam fiktiverweise im Jahr 2132 in einem Labor in New Silicon Valley zur Welt, geschaffen von einem genialen Wissenschaftler namens "der Architekt". Ziel des Architekten war es, den perfekten KI/Hund-Hybriden zu erschaffen, was ihm mit WienerAI auch gelungen ist - allerdings mit einer ungewöhnlichen Wendung: Bei der Erschaffung geriet versehentlich eine Würstchen-Komponente in die DNA, wodurch WienerAI zum ersten KI/Hund/Würstchen-Hybrid wurde.

Quelle: Wienerdog.ai

Der native Token des Projekts, WAI, kann derzeit im PreSale erworben werden. WienerAI hat es geschafft, in kurzer Zeit über 2,4 Millionen US-Dollar an Kapital zu sammeln. Ein WAI kostet momentan 0,000709 US-Dollar. Der PreSale läuft in verschiedenen Phasen mit anschließenden Preiserhöhungen, sodass Early Bird Investoren, die rechtzeitig einsteigen, potenziell bereits vor dem offiziellen Launch Gewinne erzielen können. Um WienerAI zu kaufen, muss eine kompatible Wallet (Best Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet oder Wallet Connect) mit der Webseite verbunden werden. Die Bezahlung ist mit ETH, USDT, BNB oder einer Kreditkarte möglich. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Vorab-Staking nur bei Käufen über Ethereum verfügbar ist.

Mit seiner prädiktiven Technologie kann WienerAI das Kryptouniversum nach potenziellen Gewinnern durchsuchen und eine unvoreingenommene Analyse liefern. Sobald ein interessanter Coin gefunden ist, zeigt WienerAI den besten Preis bei verschiedenen dezentralen Börsen an, ohne dafür Gebühren zu erheben. Zumindest soll es so in Zukunft funktionieren.

WienerAI is more than a trading bot



It's your AI trading companion!



More details coming SOON! pic.twitter.com/HG5C0tE6Rk - WienerAI (@WienerDogAI) May 14, 2024

Neben dem KI-Trading bietet WienerAI auch Staking-Möglichkeiten. Als ERC-20 Token kann der WAI gestaked werden, und Early Bird Investoren müssen nicht bis zum Ende des PreSales warten, um von den hohen Renditen zu profitieren. Derzeit sind rund 2,6 Milliarden Token gesperrt, mit einer beeindruckenden jährlichen Rendite von 405 %. Die hohe Rendite bietet Anlegern attraktive Anreize und könnte den Verkaufsdruck reduzieren.

Jetzt WAI kaufen

DOGEVERSE - Multichain-Memecoin erreicht bereits im PreSale zweistellige Millioneninvestitionen

Ein besonders vielversprechender Krypto-Kandidat für den Juni ist zudem auch Dogeverse. Der Coin hat bereits durch seinen rekordverdächtigen PreSale beeindruckt, bei dem innerhalb kürzester Zeit über 15 Millionen US-Dollar an Investitionen zusammenkamen. Als der Vorverkauf startete, waren die ersten beiden Phasen in weniger als zwei Stunden ausverkauft, obwohl das Team hinter dem Projekt dafür sieben Tage eingeplant hatte. An einigen Tagen gelang es dem Projekt sogar, täglich rund eine Million US-Dollar zu sammeln.

Dogeverse ist nicht einfach nur ein weiterer Hunde-Memecoin, der die Herzen und Wallets der Anleger erobern möchte. Das Projekt unterscheidet sich deutlich von anderen Tokens wie DOGE oder SHIB, da es als erster Multichain-Token im Dogeuniversum auftritt. Dogeverse läuft auf sechs der beliebtesten Blockchains: Ethereum, BNB, Solana, Avalanche, Polygon und Base. Diese Multichain-Fähigkeit ermöglicht es dem Projekt, ein breiteres Spektrum an Investoren zu erreichen und das potenzielle Handelsvolumen zu erhöhen, was wiederum den Wert des Coins steigern kann. Darüber hinaus macht die Flexibilität der sechs Blockchains Dogeverse unabhängiger von den Marktdynamiken einer einzelnen Blockchain.

Quelle: Thedogeverse.com

Das Maskottchen von Dogeverse, Cosmo the Doge, verleiht dem Projekt eine besondere Note. Cosmo wurde in seiner fiktiven Geschichte aus einer sterbenden Supernova geboren und besitzt die Fähigkeit, durch verschiedene Universen zu springen.

Eine weitere Besonderheit von Dogeverse ist die Staking-Funktion als ERC-20 Token. Derzeit sind rund 30 Milliarden Token im Staking Contract gesperrt, mit einer attraktiven jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 53 %. Die hohe Menge an gestakten Token könnte den Verkaufsdruck verringern, da nicht alle Token gleichzeitig auf den Markt kommen, was sich positiv auf die Preisstabilität und die langfristige Wertentwicklung von Dogeverse auswirken könnte.

Interessierte Anleger haben noch die Möglichkeit, Dogeverse-Token zum günstigen PreSale-Preis von 0,00031 US-Dollar zu kaufen. Da sich die Vorverkaufsphase jedoch bereits kurz vor der Ziellinie befindet, könnte es sich lohnen nicht mehr zu lange mit einem Investment zu warten, falls man sich dafür interessiert. Angesichts der bisherigen Erfolge und der innovativen Ansätze von Dogeverse könnten Anleger, die jetzt einsteigen, in den kommenden Tagen und Wochen von einer weiteren Aufwärtsbewegung profitieren. Sollte sich der aktuelle Aufschwung als Beginn einer neuen Memecoin-Rallye herausstellen, könnten in diesem Marktsektor bald sehr hohe Renditen möglich sein.

Jetzt in Dogeverse investieren

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.