Philip Haas von Investresearch stellt in seinem neuesten Video die Aktie von Despegar.com vor, einem führenden Online-Reiseportal in Südamerika, das hierzulande noch relativ unbekannt ist. Das Unternehmen ist besonders in Brasilien und Mexiko aktiv und bietet ein Geschäftsmodell, das weltweit durch Plattformen wie Booking.com bekannt ist. Geschäftsmodell und Marktposition Despegar.com richtet sich an lokale Reisende in Südamerika, die Flüge, Hotels und Pauschalreisen buchen möchten. Dabei profitiert das Unternehmen vom Trend zu mobilen Buchungen und hat sich als Marktführer etabliert. Das Portal bietet auch White-Label-Lösungen für andere Reiseagenturen an, was die hohe Qualität und Marktverankerung ihrer Technologie zeigt. Finanzielle Perspektiven Die ...

