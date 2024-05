wO Börsenlounge: Palo Alto | Redcare | Macy's & spukt Hims & Hers Novo Nordisk in die Suppe?

Sind Medikamente in den USA rar, dann dürfen trotz Patentschutz Nachahmermedikamente produziert werden. Diesen Trick will sich jetzt Hims & Hers zunutze machen und deutlich billigere Abnehmmittel produzieren! Die FDA ist zwar not amused über die Pläne von Hims & Hers und rät auch offiziell dazu, nur die originalen Abnehmmittel von Novo Nordisk oder Eli Lilly einzunehmen, doch der Preisunterschied ist so gravierend, dass der ein oder andere der Versuchung wohl nicht widerstehen kann. Wie wirkt sich das auf die beiden Pharmariesen aus? Vor den Zahlen von Nvidia und dem Sitzungsprotokoll der vergangenen Sitzung der amerikanischen Notenbank bleiben die Anleger vorsichtig. Während der Dow Jones …

