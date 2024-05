DJ XETRA-SCHLUSS/DAX konsolidiert auf hohem Niveau

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Dienstag überwiegend etwas gesetzt. Der DAX fiel um 0,2 Prozent auf 18.727 Punkte, in der zweiten Reihe gaben MDAX und TecDAX noch etwas stärker nach. "Nach der jüngsten Rally-Runde mit vielen Allzeit- und Mehrjahreshochs fehlen nun die Anschlusskäufe", so ein Marktteilnehmer, der von einer Konsolidierung auf hohem Niveau sprach. Ein paar Gewinnmitnahmen erfassten vor allem die Gewinner der vergangenen Tage. Aber auch die unterschwellige Schwäche bei den Automobiltiteln und den Zulieferern setzte sich fort. Ein großer Verlierer am deutschen Markt waren Redcare, die Titel der Shop Apotheke: Bei ihnen beschleunigte sich die Abwärtswelle mit einem Minus von 11 Prozent auf 98 Euro, nachdem die Analysten der UBS die Aktien mit einem Kursziel von 83 Euro zum Verkauf empfohlen haben.

"Faktisch bewegt sich der DAX seit gut einer Woche im Bereich seines Allzeithochs seitwärts. Die große Frage ist, welche Nachrichten den DAX zu einem positiven oder negativen Ausbruch aus dieser Range bewegen könnten", hieß es beim Vermögensverwalter QC Partners. Die Berichtssaison sei erst einmal vorbei. Von daher blieben für einen positiven Ausbruch und eine neue Rekordjagd nur die Konjunkturdaten. Andere Marktteilnehmer warten allerdings eher auf das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank und auf die Zahlen von Nvidia, beides wird für den Mittwochabend erwartet. Vor einem Jahr hatte der Zwischenbericht des Chipherstellers Nvidia den KI-Hype mit einem Tagesplus von 20 Prozent ausgelöst.

Auf der Verliererseite im DAX gaben Infineon 3,1 Prozent ab, Vonovia 2,4 Prozent und Deutsche Post 1,8 Prozent. Dagegen setzten Munich Re ihre Hausse mit einem Plus von 0,6 Prozent fort, ähnlich stark entwickelten sich Siemens Healthineers und Deutsche Börse.

Sentiment bei Autos bleibt angeschlagen - Kontron von Auftrag gestützt

Weiter im Blick stand der Autosektor. Dabei ging es weniger um die konkreten Quartalszahlen als um die Absatztrends bei Elektroautos. Schon am Vortag hatte Autobauer Li schwächer als erwartet ausgefallene Gewinne vorgelegt. Der Absatz steigt zwar weiter, aber global zeigten sich die Spuren von Marktanteilskämpfen und steigender Konkurrenz. BMW verloren 0,2 Prozent, Mercedes-Benz 0,5 Prozent und Stellantis 1,2 Prozent. Bei den Zulieferern gaben Conti 1,0 Prozent ab und Schaeffler 2,2 Prozent. Fast unverändert schlossen VW und Porsche Holding: Bei ihnen steht die Dividendenzahlung noch an, das stützte laut Händlern ihre Kurse.

Kontron (+2,3%) hat von einem Autokonzern einen Auftrag zur Lieferung von intelligenten Ladestationen, sogenannten Wallboxen, für Elektroautos erhalten. Das Auftragsvolumen betrage im ersten Schritt zumindest 200 Millionen Euro, teilte Kontron mit. Die Serienproduktion werde im Juli 2024 beginnen.

Unter stärkeren Verlusten litten auch einige der jüngsten Gewinner im SDAX. So fielen MLP um 4,8 Prozent, SFC Energy um 3,4 Prozent, Süss Micro um 1,8 Prozent und Dermapharm um 4,8 Prozent. "Zur Eröffnung fehlten die Anschlusskäufe, und nun fliegen Trading-Positionen", sagte ein Marktteilnehmer am Nachmittag. Im MDAX gaben Bilfinger nach der jüngsten Rally 2,7 Prozent ab.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.726,76 -0,2% +11,79% DAX-Future 18.791,00 -0,3% +9,23% XDAX 18.713,62 -0,2% +11,60% MDAX 27.154,10 -1,2% +0,06% TecDAX 3.432,20 -0,7% +2,84% SDAX 15.115,34 -0,5% +8,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,83 +24 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 25 0 3.371,7 67,8 43,5 MDAX 12 37 1 557,3 28,1 17,9 TecDAX 8 22 0 779,8 19,4 12,5 SDAX 22 43 5 104,6 7,7 5,8 ===

