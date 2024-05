Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d) ("Vantage"), ein führender Multi-Asset-Broker, ist stolz darauf, gemeinsam mit der NEOM McLaren Extreme E-Fahrerin Cristina Gutiérrez den Muttertag zu feiern. Dieser besondere Anlass zelebriert nicht nur die tiefe Verbundenheit zwischen Müttern und ihren Kindern, sondern unterstreicht auch die unerschütterliche Unterstützung durch die Familie und die starken Familienwerte, die den Grundstein für Cristinas glanzvolle Karriere bilden.In einem Exklusivinterview mit Vantage führt Cristina ihren Weg zur Meisterschaft auf die Werte zurück, die ihr ihre Mutter vermittelt hat. "Durchhaltevermögen, Loyalität und die Bedeutung der Familie", sagt sie über die Grundprinzipien, die ihren Erfolg auf und neben der Rennstrecke bestimmt haben.Cristina erinnert sich an schöne Momente mit ihrer Mutter und erzählt von ihrem ersten Erlebnis bei der Rallye Dakar im Jahr 2017, das sie sehr berührt hat. "Die intensivste Erinnerung war, als ich 2017 an meiner ersten Dakar teilnahm", erzählt sie. "Meine Mutter hat mich bei der Dakar begleitet, und die Tatsache, dass ich es geschafft habe, war nicht nur für mich sehr aufregend, sondern für meine ganze Familie, vor allem für sie. Es war etwas, das ich nie vergessen werde, weil wir es alle zusammen erlebt haben."Trotz ihrer bemerkenswerten Erfolge im Motorsport liegen Cristina Gutiérrez die Ratschläge und Weisheiten ihrer Mutter weiterhin am Herzen. "Möge sie mich immer daran erinnern, woher ich komme, an meine Anfänge, und möge ich immer dankbar sein für die Dinge, die mir widerfahren", sagt Cristina.Zum heutigen Muttertag möchte Vantage allen Müttern und ihren Familien ihre besten Wünsche übermitteln. "Es ist uns eine Ehre, den Muttertag mit Cristina Gutiérrez zu feiern", sagt Marc Despallieres, Leiter Strategie und Handel bei Vantage. "Ihr Weg ist ein Zeugnis für die unerschütterliche Unterstützung und Führung von Müttern auf der ganzen Welt, und als Söhne und Töchter, Väter und Mütter sind wir stolz darauf, diese Feier mit ihr zu teilen."Diese Feier schließt sich an die jüngste Kampagne von Vantage Markets zum Internationalen Frauentag mit Cristina Gutiérrez an, bei der sie ihre Botschaft von Empowerment und Inklusion unterstrichen haben. Vantage setzt sich weiterhin für Vielfalt und Inklusion ein und ist stolz darauf, Cristina und Mütter weltweit zu unterstützen.Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d) (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference, CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App, (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/pr4pt07f) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantagehttp://www.vantagemarkets.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2410724/01_Mother_s_Day_Cover_1980X1080.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-feiert-den-muttertag-mit-der-neom-mclaren-extreme-e-fahrerin-cristina-gutierrez-302151653.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100919589