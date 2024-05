Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die STINAG Stuttgart Invest AG aufgenommen und sehen bei einem fairen Wert von 26,00 Euro je Aktie noch großes Potenzial. Das Immobilienunternehmen verfüge bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 200 Mio. Euro über ein Immobilienportfolio von rund 560 Mio. Euro und stillen Reserven über 275 Mio. Euro.

Nach Aussage der Analysten habe die Gesellschaft im Jahr 2023 den Konzernumsatz um 15,2 Prozent auf 28,08 Mio. Euro gesteigert. Dies sei hauptsächlich auf ein stabiles und diversifiziertes Immobilienportfolio zurückzuführen, das gezielte Investitionen in Revitalisierungsprojekte und Neubauten umfasse. Die steigende Nachfrage nach hochwertigen Büro- und Gewerbeflächen sowie die Ausrichtung auf nachhaltige Immobilienprojekte habe ebenfalls zu diesem Wachstum beigetragen. Das Konzern-EBITDA sei um 18,7 Prozent auf 20,36 Mio. Euro (GJ 2022: 17,16 Mio. Euro) geklettert. Daraus ergebe sich eine EBITDA-Marge von 72,2 Prozent (GJ 2022: 70,4 Prozent). Trotz gestiegener Material- und Personalkosten sowie höherer Finanzaufwendungen sei der Jahresüberschuss auch aufgrund eines Sondereffekts um 22,7 Prozent auf 6,31 Mio. Euro (GJ 2022: 5,14 Mio. Euro) gestiegen. Zukünftig gehe das Analystenteam davon aus, dass das Unternehmen Umsatz und Ertrag durch Investitionen in bestehende und neue Immobilienprojekte steigern werde. Für das Geschäftsjahr 2024 schätze GBC Umsatzerlöse von 27,91 Mio. Euro. Da GBC für 2024 keine weiteren Verkäufe unterstelle, solle das EBITDA 19,16 Mio. Euro (Vorjahr: 20,36 Mio. Euro) erreichen. Für die Jahre 2025 und 2026 werde aufgrund des anhaltenden Umsatzwachstums bei stabilen Kostenstrukturen ein EBITDA von 20,46 Mio. Euro bzw. 21,74 Mio. Euro erwartet. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 26,00 Euro je Aktie und vergeben das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.2024, 18:20 Uhr)



