Die Aktie von Microsoft hat am heutigen Dienstag den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. Die aktuelle Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat die Papiere ordentlich beflügelt. Das Papier ist derzeit mit einem Plus von 1,4 Prozent der zweitstärkste Wert des Tages im Dow Jones hinter IBM.Bei 432,97 Dollar liegt nun die vorläufige neue Bestmarke. Anleger zeigten sich erfreut, dass Microsoft auf KI setzt, um Windows-PCs in die Zukunft zu bringen. Kern des Plans: Der hauseigene ...

