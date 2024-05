Und der technotrans-Konzern ist erwartungsgemäß aufgrund des schwachen konjunkturellen Umfelds verhalten in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. In den ersten drei Monaten erzielte der Thermomanagement-Spezialist einen Konzernumsatz von 56,0 Mio EUR (Vorjahr: 68,3 Mio) und das EBIT betrug nur noch 0,4 Mio EUR (Vorjahr: 3,5 Mio). Hierbei setzt der technotrans-Vorstand auf das zweite Halbjahr, in dem sich die Geschäfte beleben sollen. Oder wie es CEO Michael Finger bei Vorlage der Q1-Zahlen ankündigte: "2024 ist für uns das Jahr der Transformation. Mit unserem Effizienzprogramm ttSprint und Erfolgen ...

