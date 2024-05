Durch die technische Integration gewährleistet die flottenübergreifende Ladelösung von bp pulse und EV Connect Effizienz und Kontrolle, um die Energiekosten zu minimieren und den Ladebetrieb der Flotte zu optimieren

Vor dem Hintergrund, dass bis 2025 voraussichtlich 5,7 Millionen Elektrofahrzeuge in Flotten eingesetzt werden, haben EV Connect, eine führende Plattform für Ladeanbieter, und bp pulse, ein weltweit führender Anbieter von Ladeinfrastruktur für Flotten und öffentliche Ladestationen, heute ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben, um wichtige Funktionen von Omega, der EV-Lademanagement-Software von bp pulse, in die EV Connect-Plattform zu integrieren. Omega ist auf die vielfältigen Ladeanforderungen und Betriebszyklen von Elektrofahrzeugflotten ausgerichtet und stellt eine umfangreiche verwaltete Ladelösung bereit, die modernste Lademanagementtechnologie von EV Connect und bp pulse in ein neues, umfassendes Flottenangebot integriert.

Durch die Integration von Omega schaffen bp pulse und EV Connect die Möglichkeit für Flottenbetreiber, sich vollständig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während Omega die Ladepläne koordiniert, die Ladevorgänge entsprechend der Flottennutzung priorisiert und Echtzeiterkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung bereitstellt ganz gleich, ob die Ladung in Depots, unterwegs oder bei den Fahrern zu Hause erfolgt. Die Kooperation von bp pulse und EV Connect bietet Flottenbetreibern mehr Kontrolle über die Ladeinfrastruktur, während zugleich die Energiekosten reduziert werden und detaillierte historische Daten zur weiteren Optimierung erfasst werden.

"Wir bei bp pulse sind fest dazu entschlossen, die Elektrifizierung vielfältiger Flotten zu vereinfachen. Die Zusammenarbeit mit EV Connect ist ein spannender Meilenstein, der unsere Möglichkeiten erweitert, einsatzbereite Lösungen für Flottenbetreiber in der ganzen Branche anzubieten", so Sujay Sharma, CEO bei bp pulse Americas. "Unser gemeinsames Ziel ist das Angebot einer umfassenden Lösung für Flottenbetreiber, die sämtliche Aspekte ihrer Ladeanforderungen abdeckt unabhängig vom Standort. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden wir unsere einzigartigen Angebote auf einer einheitlichen Plattform zusammenführen."

Omega koordiniert das Laden von Elektrofahrzeugen, um die Kosteneffizienz der gesamten Flotte zu optimieren, während die EV Connect-Plattform die Finanztransaktionen verwaltet, insbesondere mit Blick auf die Anforderungen kommerzieller Flotten. Dabei werden auch Flottenfahrzeuge berücksichtigt, die von Fahrern mit nach Hause genommen werden und private Ladestationen mit unkomplizierten Erstattungsmöglichkeiten benötigen. Durch die Kombination der Fähigkeiten von Omega und der EV Connect-Plattform können Flottenbetreiber darunter auch Behörden, Kommunen, Logistik, Dienstleister und Vertriebsorganisationen die Effizienz verbessern und die Nutzung ihrer Ladestationen optimieren. Flottenmanager erhalten eine präzise Kontrolle darüber, wann und wie ihre Fahrzeuge geladen werden, um Energiekosten, Leistungseinschränkungen, Fahrzeugbereitschaft und Betriebseffizienz zu optimieren.

"Diese Zusammenarbeit zwischen EV Connect und bp pulse führt beispiellose Fachkenntnisse im Bereich der Ladetechnologien und -infrastruktur für Elektrofahrzeug zusammen und ebnet den Weg, um unsere Flottenmanagement-Fähigkeiten zu verbessern und innovative Lösungen bereitzustellen, die neue Maßstäbe für unsere Kunden setzen", kommentiert Jon Leicester, Vice President und Head of Commercial bei EV Connect. "Durch die Integration unserer Plattformen können wir eine umfassende Managementlösung für Flottenbetreiber anbieten, die die Effizienz ihrer Flotte von Elektrofahrzeugen wie nie zuvor maximieren wollen."

EV Connect beschleunigt das Wachstum von EV-Ladestationen mit Technologien und Tools, die Innovationen fördern und neue Geschäftsmodelle im Bereich der Elektromobilität ermöglichen. Um mehr darüber zu erfahren, wie EV Connect Unternehmen jeder Größe dabei hilft, die Vorteile von EV-Lademodellen auszuschöpfen, besuchen Sie www.evconnect.com.

Über EV Connect

EV Connect ist die All-in-One-Plattform für das Laden von Elektroautos, die alle erforderlichen Tools für den Aufbau, den Betrieb und die Skalierung von Ladeanbietern bereitstellt. Die Plattform unterstützt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen von Kunden, darunter Betreiber von Ladestationen (Charge Point Operators, CPOs), Anbieter von Ladenetzwerken, Fortune-500-Unternehmen, Start-ups und Pionierunternehmen auf dem Gebiet der Ladeinfrastruktur, Flottenbetreiber und Stromversorgungsunternehmen.

EV Connect-Kunden profitieren von einer Kombination aus hochmodernen Softwarefunktionen und anspruchsvollen Serviceleistungen, wie etwa markengeschützter Kundenbetreuung, Beschaffung von E-Ladestationen, Supportleistungen bei der Bereitstellung und Installation sowie die neuesten App-Technologien für Autofahrer. Da sich die Technologien, die politischen Rahmenbedingungen und die technischen Standards kontinuierlich weiterentwickeln, hat EV Connect seine Plattform und seine Tools so konzipiert, dass Investitionen in Ladestationen für Elektrofahrzeuge eine extrem zuverlässige Performance, Sicherheit in Bezug auf die Auslastung der Stationen und das Umsatzmanagement sowie eine hohe Rentabilität bieten können. EV Connect wurde 2010 gegründet und liefert Tools und Verbindungen für EV-Ladestationen jedes Maßstabs, mit dem Potenzial einer offenen Plattform und einem zuverlässigen Partnernetzwerk.

Weitere Informationen unter www.evconnect.com. Folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

Über bp pulse

bp pulse ist die Geschäftssparte von bp für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, der schnelle und zuverlässige Ladestationen für Verbraucher und gewerbliche Flotten weltweit bereitstellt. Auf globaler Ebene gehört bp pulse zu den führenden schnellen und ultraschnellen öffentlichen Ladenetzwerken für E-Autos in Großbritannien. Zudem betreibt das Unternehmen die größte Anzahl von Standorten mit ultraschnellen Ladestationen in Deutschland und baut das Angebot von Ladepunkten in China und den Niederlanden weiter aus. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, sein Netz öffentlicher Ladepunkte für Elektrofahrzeuge bis 2030 auf über 100.000 weltweit zu expandieren.

bp pulse ist die Geschäftssparte von bp für das Laden von Elektrofahrzeugen. Mit Fokus auf schnelles und zuverlässiges Laden stellt bp pulse Ladepunkte für E-Auto-Fahrer und gewerbliche Flotten an wichtigen Strecken, am Bestimmungsort und an bp-Verkaufsstellen bereit. Rund um den Globus kooperiert bp pulse mit einigen der größten Unternehmen und entwickelt das Gigahub-Netzwerk eine Reihe von großen ultraschnellen Ladestationen für E-Fahrzeuge an Standorten mit hoher Nachfrage. Das Laden von Elektrofahrzeugen ist einer von fünf Wachstumsfaktoren der Transformation von bp zu einem integrierten Energieunternehmen. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 27.000 Ladepunkte installiert und will sein Netz öffentlicher Ladestationen bis 2030 auf weltweit mehr als 100.000 ausbauen. In den USA plant bp, bis 2030 etwa 1 Milliarde US-Dollar in die Aufladung von Elektrofahrzeugen zu investieren. Weitere Informationen finden Sie unter bppulsefleet.com.

