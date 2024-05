The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.05.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2024

.

ISIN Name

CA00379L1067 ABRASILV. RES.CORP. O.N.

CA13643D8008 CANADIAN OVERS. PETR.

CA72750P4024 PLANTX LIFE INC.

CA89485R1073 TRENCHANT CAPITAL

CA92535P8736 VERSUS SYS INC.

IL0011331076 REWALK ROBOTICS IS -,01

KYG2007L1216 CAZOO GROUP LTD. CL. A

KYG8116R1074 SY HOLDINGS GROUP HD-,01

US00180G3048 AMTD IDEA G.SP.ADR/6 CL.A

US02155X2053 ALTERITY THERAP.ADR/600

US0547482077 AYRO INC. NEW DL-,0001

US09060C5076 BIO-KEY INTL DL-,01

US09175M5076 AULT ALLIANCE NEW DL-,001

US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01

US172967NQ03 CITIGROUP 22/25 FLR

US172967NR85 CITIGROUP 22/25 FLR

US23254L8019 CYCLACEL PHARM. DL-,001

US2933062059 ENGLOBAL CORP. NEW O.N.

US29667K6038 ESPORTS ENTMT GRP DL-,001

US33749P4081 ENTERO THERAPEU. DL-,0001

US3433894090 FLOTEK INDS NEW DL-,0001

US36151G6008 INTELLIGENT BIO SOL.INC.

US3736786068 GEOVAX LABS NEW DL -,001

US45782B3024 INSEEGO CORP. NEW O.N.

US5907174016 MESOBLAST SP.ADRS 144A/10

US59134N3026 META MATERIALS NEW O.N.

US62014P5044 MOTUS GI HLG.INC DL-,0001

US6412558800 NEUROMETRIX INC. DL-,0001

US64132K2015 NEUBASE THERAPEUT. DL-,01

US68236P2065 ONCTERNAL THERAP. DL-,001

US70387R4039 PAVMED INC. DL -,001

US71360T2006 PERASO INC. NEW O.N.

US7598923008 MOATABLE SP.ADRS A 45

US76135L5075 REVELATION BIOSC. DL-,001

US81720R5054 SENESTECH INC.NEW DL-,001

US87241J2033 TFF PHARMAC.INC. DL-,001

US88032L6056 TENAX THERAP.NEW DL-,0001

US8883147055 TITAN PHARM.(DEL) DL-,001

US89157G8684 TOUGHBUILT IND. DL-,0001

US91818X3061 UXIN LTD. (ADRS)/300 YC 1

