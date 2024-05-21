Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 21.05.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 688 internationalen Medien
Die Wachstumsgeschichte: Analysten sehen kurzfristige +37 %-Chance bei diesem europäischen Marktführer
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3E16V | ISIN: KYG2007L1216 | Ticker-Symbol: 8QE0
München
21.05.24
08:02 Uhr
5,900 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Internet
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CAZOO GROUP LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAZOO GROUP LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,5505,65020:10
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABRASILVER RESOURCE
ABRASILVER RESOURCE CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABRASILVER RESOURCE CORP0,386+3,63 %
AMTD IDEA GROUP ADR1,6900,00 %
AULT ALLIANCE INC0,412+14,44 %
AYRO INC1,120-2,61 %
BIO-KEY INTERNATIONAL INC1,640+1,86 %
CANADIAN OVERSEAS PETROLEUM LIMITED0,0010,00 %
CAZOO GROUP LTD5,9000,00 %
CHIMERA INVESTMENT CORPORATION4,113+0,51 %
CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC2,060-3,74 %
ENGLOBAL CORPORATION1,620-1,82 %
ENTERO THERAPEUTICS INC2,820-6,00 %
ESPORTS ENTERTAINMENT GROUP INC0,6950,00 %
FLOTEK INDUSTRIES INC3,730-2,36 %
GEOVAX LABS INC1,500-100,00 %
INSEEGO CORP5,700-0,35 %
INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC2,250-100,00 %
META MATERIALS INC3,340+43,97 %
MOATABLE INC ADR0,3410,00 %
MOTUS GI HOLDINGS INC0,5500,00 %
NEUBASE THERAPEUTICS INC0,3510,00 %
NEUROMETRIX INC3,740-1,06 %
ONCTERNAL THERAPEUTICS INC8,580-3,60 %
PAVMED INC1,690-100,00 %
PERASO INC1,2900,00 %
PLANTX LIFE INC0,0010,00 %
REVELATION BIOSCIENCES INC2,040+1,49 %
REWALK ROBOTICS LTD4,6750,00 %
SENESTECH INC0,820-100,00 %
SY HOLDINGS GROUP LTD0,535-5,31 %
TENAX THERAPEUTICS INC3,480-100,00 %
TFF PHARMACEUTICALS INC1,950+5,98 %
TITAN PHARMACEUTICALS INC6,160-100,00 %
TOUGHBUILT INDUSTRIES INC2,7100,00 %
TRENCHANT TECHNOLOGIES CAPITAL CORP0,1770,00 %
UXIN LTD ADR3,090-1,59 %
VERSUS SYSTEMS INC1,416-2,61 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.