The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.05.2024.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2024
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ISIN Name
CA00379L1067 ABRASILV. RES.CORP. O.N.
CA13643D8008 CANADIAN OVERS. PETR.
CA72750P4024 PLANTX LIFE INC.
CA89485R1073 TRENCHANT CAPITAL
CA92535P8736 VERSUS SYS INC.
IL0011331076 REWALK ROBOTICS IS -,01
KYG2007L1216 CAZOO GROUP LTD. CL. A
KYG8116R1074 SY HOLDINGS GROUP HD-,01
US00180G3048 AMTD IDEA G.SP.ADR/6 CL.A
US02155X2053 ALTERITY THERAP.ADR/600
US0547482077 AYRO INC. NEW DL-,0001
US09060C5076 BIO-KEY INTL DL-,01
US09175M5076 AULT ALLIANCE NEW DL-,001
US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01
US172967NQ03 CITIGROUP 22/25 FLR
US172967NR85 CITIGROUP 22/25 FLR
US23254L8019 CYCLACEL PHARM. DL-,001
US2933062059 ENGLOBAL CORP. NEW O.N.
US29667K6038 ESPORTS ENTMT GRP DL-,001
US33749P4081 ENTERO THERAPEU. DL-,0001
US3433894090 FLOTEK INDS NEW DL-,0001
US36151G6008 INTELLIGENT BIO SOL.INC.
US3736786068 GEOVAX LABS NEW DL -,001
US45782B3024 INSEEGO CORP. NEW O.N.
US5907174016 MESOBLAST SP.ADRS 144A/10
US59134N3026 META MATERIALS NEW O.N.
US62014P5044 MOTUS GI HLG.INC DL-,0001
US6412558800 NEUROMETRIX INC. DL-,0001
US64132K2015 NEUBASE THERAPEUT. DL-,01
US68236P2065 ONCTERNAL THERAP. DL-,001
US70387R4039 PAVMED INC. DL -,001
US71360T2006 PERASO INC. NEW O.N.
US7598923008 MOATABLE SP.ADRS A 45
US76135L5075 REVELATION BIOSC. DL-,001
US81720R5054 SENESTECH INC.NEW DL-,001
US87241J2033 TFF PHARMAC.INC. DL-,001
US88032L6056 TENAX THERAP.NEW DL-,0001
US8883147055 TITAN PHARM.(DEL) DL-,001
US89157G8684 TOUGHBUILT IND. DL-,0001
US91818X3061 UXIN LTD. (ADRS)/300 YC 1
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2024
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ISIN Name
CA00379L1067 ABRASILV. RES.CORP. O.N.
CA13643D8008 CANADIAN OVERS. PETR.
CA72750P4024 PLANTX LIFE INC.
CA89485R1073 TRENCHANT CAPITAL
CA92535P8736 VERSUS SYS INC.
IL0011331076 REWALK ROBOTICS IS -,01
KYG2007L1216 CAZOO GROUP LTD. CL. A
KYG8116R1074 SY HOLDINGS GROUP HD-,01
US00180G3048 AMTD IDEA G.SP.ADR/6 CL.A
US02155X2053 ALTERITY THERAP.ADR/600
US0547482077 AYRO INC. NEW DL-,0001
US09060C5076 BIO-KEY INTL DL-,01
US09175M5076 AULT ALLIANCE NEW DL-,001
US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01
US172967NQ03 CITIGROUP 22/25 FLR
US172967NR85 CITIGROUP 22/25 FLR
US23254L8019 CYCLACEL PHARM. DL-,001
US2933062059 ENGLOBAL CORP. NEW O.N.
US29667K6038 ESPORTS ENTMT GRP DL-,001
US33749P4081 ENTERO THERAPEU. DL-,0001
US3433894090 FLOTEK INDS NEW DL-,0001
US36151G6008 INTELLIGENT BIO SOL.INC.
US3736786068 GEOVAX LABS NEW DL -,001
US45782B3024 INSEEGO CORP. NEW O.N.
US5907174016 MESOBLAST SP.ADRS 144A/10
US59134N3026 META MATERIALS NEW O.N.
US62014P5044 MOTUS GI HLG.INC DL-,0001
US6412558800 NEUROMETRIX INC. DL-,0001
US64132K2015 NEUBASE THERAPEUT. DL-,01
US68236P2065 ONCTERNAL THERAP. DL-,001
US70387R4039 PAVMED INC. DL -,001
US71360T2006 PERASO INC. NEW O.N.
US7598923008 MOATABLE SP.ADRS A 45
US76135L5075 REVELATION BIOSC. DL-,001
US81720R5054 SENESTECH INC.NEW DL-,001
US87241J2033 TFF PHARMAC.INC. DL-,001
US88032L6056 TENAX THERAP.NEW DL-,0001
US8883147055 TITAN PHARM.(DEL) DL-,001
US89157G8684 TOUGHBUILT IND. DL-,0001
US91818X3061 UXIN LTD. (ADRS)/300 YC 1