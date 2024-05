Paris/München (ots) -Im Pariser Centre Pompidou stellte die BMW Group das 20. BMW Art Car erstmals öffentlich vor. Das von der zeitgenössischen Künstlerin Julie Mehretu gestaltete Fahrzeug, ein Langstreckenprototyp BMW M Hybrid V8, setzt eine lange Rennsporttradition der BMW Art Cars Collection fort. Nur wenige Wochen nach seiner Weltpremiere in der französischen Hauptstadt wird es beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans an den Start gehen."Mir wurde klar, dass sich das ganze Art Car Projekt darum dreht, etwas Neues zu schaffen, erfindungsreich zu sein und Grenzen zu verschieben, um zu sehen, was möglich ist", sagt Julie Mehretu. "Ich verstehe das Fahrzeug als performatives Gemälde - es ist für die Rennstrecke geschaffen und nicht fürs Museum. Das Art Car wird erst fertig sein, wenn das Rennen in Le Mans vorbei ist.""Die BMW Art Cars sind essenzieller Bestandteil unseres weltweiten Kulturengagements", sagt Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG. "Seit knapp 50 Jahren kooperieren wir mit Künstlerinnen und Künstlern, die von Mobilität und Design ebenso fasziniert sind wie von Technologie und Motorsport. Julie Mehretus Kunst auf einem Rennfahrzeug ist ein außerordentlich starker Beitrag in der Reihe unserer BMW Art Cars. Julie Mehretu hat mehr als ein großartiges Art Car erschaffen. Ihre Vision gab den Impuls, dass wir das kulturelle Engagement der Art Cars erstmals um ein gesellschaftliches Projekt erweitern, um die Kreativität junger Menschen in Afrika zu fördern."Die Zusammenarbeit zwischen BMW und Julie Mehretu umfasst auch ein gemeinsames Engagement bei den PanAfrican Translocal Media Workshops für Künstler und Filmschaffende, die 2025 und 2026 durch verschiedene afrikanische Städte führen werden.Weitere Informationen und Bildmaterial unter:https://press.bmwgroup.com/Jyf6FPressekontakt:Christiane PykaPressesprecherin BMW Group KulturengagementTelefon: +49-89-382-40139E-Mail: Christiane.Pyka@bmwgroup.comOriginal-Content von: BMW Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000685/100919590