Ethereum Kurs Prognose: Kommt jetzt die ganz große Kursrallye?

Der Kryptomarkt befindet sich in den letzten Tagen in deutlicher Aufruhr, denn nahezu alle Kryptowährungen liegen in den letzten Tagen deutlich in der Gewinnzone. Eine dieser Kryptowährungen ist Ethereum, doch wie geht es jetzt weiter? Kommt in den nächsten Wochen vielleicht eine ganz große Kursrallye?

Ethereum mit deutlichen Gewinnen

Blickt man auf den Chart der letzten sieben Tage, dann steht Ethereum mit rund 30 Prozent deutlich in der Gewinnzone. Damit steht Ethereum allerdings nicht alleine da, auch der Großteil der übrigen Kryptowährungen hat in den letzten Tagen deutliche Zugewinne erfahren. Der Platzhirsch Bitcoin notiert mittlerweile wieder bei ziemlich genau 70.000 US-Dollar und könnte die wichtige Marke jederzeit nach oben durchbrechen. Die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes beziffert sich damit aktuell auf 2,73 Billionen US-Dollar (gemäß Coingecko) und nähert sich damit immer mehr seinem Allzeithoch.

Ethereum notiert demnach bei 3.750 US-Dollar sowie einer Marktkapitalisierung von rund 450 Milliarden US-Dollar. Das bisherige Allzeithoch liegt im Vergleich dazu bei 4.891 US-Dollar und ist damit noch 30 Prozent entfernt und rückt zunehmend in Griffweite. An dieser Stelle drängt sich die Frage förmlich auf, weshalb die Kryptowährungen derzeit solch starke Zugewinne erzielen und wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen könnte. Möchte man den meisten Experten Glauben schenken, dann liegt es vor allem an einem Grund.

Die Gründe für den Bullrun am Kryptomarkt

Bereits zu Beginn des Jahres hat es der Bitcoin-Spot-ETF bestens vorgemacht und dem Bitcoin ordentlich Rückenwind verliehen. Im gleichen Moment sind die Gerüchte über die Auflage eines Ethereum-Spot-ETF nie vollständig abgebrochen. Über mehrere Monate hinweg war es jedoch großteils still geworden, zumindest bis jetzt. In den letzten Tagen sind die Hoffnungen zur Auflage eines ETH-Spot-ETF präsenter als jemals zuvor. Den Gerüchten nach könnte die Auflage bereits in den nächsten Tagen vollzogen werden. Grund für die große Hoffnung ist mindestens eine Kontaktaufnahme zu einer großen Kryptobörse und einem potenziellen Emittenten des Ethereum-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht.

Für viele Experten und auch Anleger am Kryptomarkt wird dies als handfester Beweis angesehen, dass eine Auflage kurz bevorstehen könnte. Ein Beispiel dafür ist der Analyst namens Chris Newhouse von Cumberland Labs, der einschätzt, dass "die SEC eher zu einer möglichen Zulassung tendieren könnte". Daran fügte er an: "Trader versuchen nun verzweifelt, Positionen aufzubauen, da viele die Möglichkeit einer Zulassung vollständig abgeschrieben hatten.". Auch in den sozialen Medien findet eine heiße Diskussion statt, die den Optimismus zusätzlich an Ausdruck verleiht und zugleich die Investitionslaune ankurbelt.

Der Blick auf das Chart und die Indikatoren von Ethereum

Seit Anfang des Jahres weist das Chart von Ethereum eine langfristige Aufwärtsbewegung auf, jedoch gezeichnet von einigen größeren Rücksetzern. Erst Mitte Mai ging es steil bergab, von rund 4.100 US-Dollar, auf fast 2.800 US-Dollar. Die Abwärtsbewegung scheint mit dem deutlichen Piek nach oben allerdings gestoppt zu sein. Im gleichen Moment rückt die nächste große Widerstandszone bei 3.900 US-Dollar in den Fokus, vor der pschich wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar. Schafft es Ethereum auch diese beiden wichtigen Marken hinter sich zu lassen, ist der Weg frei für einen größeren Hochlauf, zumindest charttechnisch.

Auf der anderen Seite deutet der RSI auf einen leicht überkauften Markt hin, auf mehreren Zeiteinheiten, welcher sich aber zunehmend stabilisiert. Auf der Zeiteinheit von einer Stunde pendelt der RSI beispielsweise bei einem Wert von 68, Tendenz fallend. Das Handelsvolumen stabilisiert sich ebenfalls zunehmend, nach dem starken Ausbruch am Abend des 20. Mai. Darüber hinaus zeigt der Moving Average Convergence Divergence, auch als MACD bezeichnet, einen Aufwärtstrend über fast alle Zeiteinheiten hinweg an.

Jetzt in Ethereum einsteigen oder Finger weg?

Der jüngste Kursanstieg könnte erst der Anfang gewesen sein, sollte die Auflage des Ethereum-Spot-ETFs tatsächlich zur Realität werden. Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass sich der Kurs von Ethereum alleine aufgrund der Investitionsvolumen mit sofortiger Wirkung vervielfachen wird, aber die Auflage gilt als richtungsweisende Entscheidung für Ethereum und den gesamten Kryptomarkt. Darüber hinaus zeigen die BTC-Spot-ETFs eindrucksvoll, wie gut sie von institutionellen Anlegern angenommen werden und sukzessive an Volumen gewinnen.

Für mittel- und langfristige Anleger könnte sich aktuell eine historisch gute Gelegenheit zum Kauf bieten. Wie bereits beschrieben, reicht das Potenzial alleine zum bisherigen Allzeithoch auf mehr als 30 Prozent. Langfristig reichen die Zukunftsprognosen teilweise sogar weit über 10.000 US-Dollar und 20.000 US-Dollar hinaus. Die nächsten Tage bzw. Wochen werden zumindest in Sachen ETH-Spot-ETF aller Voraussicht nach Licht ins dunkle bringen.

Alternative zu Ethereum: eTukTuk

Nicht nur Ethereum alleine steht für Nachhaltigkeit ein und besitzt zugleich für Anleger ein hohes Renditepotenzial. Der innovative Preslale rund um den Nativetoken von eTukTuk steht Ethereum nichts nach und besitzt möglicherweise sogar ein noch größeres Potenzial. Doch was ist eTukTuk überhaupt? Wie der Name schon vermuten lässt, fokussiert sich ein junges Gründerteam auf die Ablösung des meist mit Verbrennungsmotor angetriebenen TukTuk, welches in Entwicklungsländern zum festen Straßenbild gehört. Beispiele dafür gibt es genug, u.a. Vietnam, Sri Lanka und Thailand. Doch wirkliche Alternativen, die noch dazu als nachhaltig einzustufen sind, gab es bisher kaum.

Durch ein mit Elektromotor ausgestattetes TukTuk, welches mittlerweile die Marktreife erreicht hat, gelingt dem Projekt förmlich die Revolution. Bereits bis Ende des Jahres sollen in einer ersten Pilotphase mehr als 6.000 eTukTuks auf den Straßen von Sri Lanka unterwegs sein. Neben dem eTukTuk selbst bringt das Gründerteam zwei Apps auf den Markt, die durch den Einsatz von KI die komplette Wartung und Routensteuerung auf ein neues Level heben, neben einer weiteren App für die Fahrgäste. Ein renditestarkes Staking-Programm rundet die Attraktivität des Vorverkaufs ab.

