SSA Marine, einer der weltweit führenden Betreiber von Seeterminals, hat heute die Ernennung von Nicolas Gauthier zum Präsidenten der Unternehmenssparte Globale Container bekannt gegeben.

In dieser neuen Position wird Gauthier seine umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen internationale Hafenoperationen und Logistik einbringen. Er wird die Containerterminalkonzessionen von SSA Marine für die Vereinigten Staaten, Mexiko, Panama, Chile, Kolumbien und Vietnam überwachen. Gauthier ist ein Mitglied des in Seattle ansässigen Vorstands, wo er an Uffe Ostergaard, CEO von Carrix, der Muttergesellschaft von SSA Marine berichtet.

Gauthier war vor SSA Marine für DP World tätig, wo er die Position des CEO von DP World Peru innehatte. Er hatte bei dem Unternehmen 2019 als CEO von DP World Ecuador begonnen. Zuvor verbrachte Gauthier sieben Jahre als CEO der PortSynergy Group, dem größten Betreiber von Containerterminals in Frankreich.

"Ich freue mich, Nicolas als Präsident der Sparte Globale Container bei SSA Marine begrüßen zu dürfen," sagte Ostergaard, CEO von Carrix. "Nicolas' Erfahrungen mit dem weltweiten Betrieb von Seeterminals, deren Führung, Wachstum und Integration machen ihn zur idealen Wahl. Seine Fähigkeiten im Hinblick auf Verbesserung der Sicherheit, der operativen Effektivität und der Verringerung von Emissionen, werden unseren Mitarbeiterin, Kunden und Partnern zugute kommen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Nicholas und unseren nächsten Wachstumsschritt."

"Ich fühle mich geehrt, für SSA Marine zu arbeiten und die neue Position anzutreten," sagte Gauthier, Präsident der Sparte Globale Container von SSA Marine. "SSA Marine ist weltweit führend im Bereich Container Terminal Management, Stauerei und Entwicklung von Terminals. Ich freue mich, das unglaubliche Team kennenzulernen und mit ihm und unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um mehr Effizienz und Wachstum zu entfachen."

SSA Marine ist eine der weltweit führenden unabhängigen, in Privatbesitz befindlichen Betreiber von Seeterminals. Das Unternehmen betreibt in den USA, Kanada, Mexiko, Zentral- und Südamerika sowie Asien mehr als 250 Terminals mit Schienenbetrieb. Seine Tochtergesellschaft, Tideworks Technology, entwickelt innovative Lösungen für die Transportindustrie. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seitdem seine Aktivitäten schrittweise ausgeweitet, dabei jedoch den Kunden immer in den Mittelpunkt gestellt. Derzeit beschäftigt SSA Marine weltweit mehr als 19.000 Personen.

