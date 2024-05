Alphabet Inc., der Mutterkonzern von Google, geht neue Wege, um seine Dominanz im Suchmaschinen-Werbemarkt auszubauen und setzt dabei auf künstliche Intelligenz. In den USA testet das Unternehmen nun Such- und Shoppinganzeigen in den von der AI generierten Antworten, die kürzlich auf der jährlichen I/O-Konferenz vorgestellt wurden. Diese Werbeanzeigen werden auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...