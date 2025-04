NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die "Angst vor dem Tod" des Internetriesen sei enorm überzogen, schrieb Analyst Brad Erickson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem besseren Quartalsbericht als befürchtet. Das "Szenario der Bären" verschwinde nicht gleich nach einem Quartal, aber die Entwicklung von Google AI Overview - die KI generierte Übersicht über den Suchergebnissen - verdränge es schrittweise. Wenn sich der Trend fortsetze, sei die Bewertung der Aktien eindeutig zu niedrig./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 21:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 21:53 / EDT

US02079K3059