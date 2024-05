Krypto-News: Experten empfehlen VR-Hypervisualiserung

Ein in letzter Zeit immer häufiger von Kryptoexperten ins Visier genommenes Projekt ist 5thScape, welches sich dem spannenden Wachstumsmarkt der VR-Hypervisualisierung widmet. Mit seinem soliden und diversifizierten Konzept könnte es eine besonders attraktive Investmentmöglichkeit darstellen, die man sich noch vor der ersten Listung an einer Kryptobörse sichern kann. Daher wollen wir uns im folgenden Beitrag einmal näher mit den Expertenmeinungen, den Zielen, dem Entwicklungszustand und dem Potenzial beschäftigen. Lesen Sie nun diesen Beitrag, um möglichst früh von dem gefragten Projekt und seinem revolutionären Potenzial zu erfahren!

Kryptodaten-Experte Coincodex empfehlt neuen VR-Coin

Eine aufstrebende Kryptodaten-Website ist Coincodex, welche Investoren besondere Tools für die Analyse von Kryptowährungen bereitstellt. Sie verfolgt über 32.386 Kryptowährungen auf mehr als 430 Kryptobörsen. Mithilfe dieser umfangreichen Daten und besonderen Indikatoren bietet sie Investoren tiefe Einblicke in den Kryptomarkt.

Neben dem Webportal mit umfangreichen Funktionen wie Watchlist, Portfolio, Preisalarme, API-Daten und mehr, werden auch eine eigene App und ein YouTube-Kanal geboten. Letzterer erzielt trotz seiner kurzen Existenzdauer von gerade einmal einem Jahr bereits mehr als 10.400 Abonnenten.

Auf diesem wurde nun in einem neuen Video der neue VR-Coin 5thScape vorgestellt. Zudem gibt es noch eine Vielzahl weiterer berühmter Kryptoanalysten auf YouTube, welche über das Projekt positiv berichtet haben.

Zu ihnen zählt unter anderem Clinix Crypto, welcher feststellte, dass Memecoins in letzter Zeit zu den größten Kursgewinnern gehörten. Dennoch bietet 5thScape unter den seriösen Projekten ein großes Potenzial und ist in einem attraktiven Sektor tätig.

Ein weiterer bekannter Kryptoanalyst, der 5thScape näher betrachtet hat, ist Michael Wrubel. Er betonte das schnelle Entwicklungstempo des Projekts und ihre ehrgeizigen Ziele. Zwar könnte es eine Herausforderung werden, allerdings hat Wrubel trotzdem in 5thScape investiert.

Der deutsche Krypto-YouTube-Kanal von Kryptoszene findet die Produkte und das Konzept innovativ. Zudem könnte es sich laut Ansicht des Analysten um ein Kryptoprojekt handeln, welches einen großen Durchbruch im Jahr 2024 schafft.

Aufgrund der positiven Resonanz und des Interesses der Community wollen wir uns im folgenden Beitrag einmal näher mit den Details der vielversprechenden VR-Plattform auseinandersetzen.

Was ist die Hypervisualisierung?

In den Analysen und Berichten über 5thScape wird von der VR-Hypervisualisierung berichtet. Daher wollen wir uns im Folgenden einmal näher mit diesem Begriff beschäftigen, um das verborgene Potenzial des Projekts besser erkennen zu können.

Bei der Hypervisualisierung handelt es sich um einen Zustand, der über das übliche Maß von VR-Erlebnissen gehen soll. Denn bisher befindet sich die Branche noch in einem frühen Entwicklungsstadium, allerdings sollen künstliche Intelligenzen das Entwicklungstempo der Menschheit maßgeblich steigern.

Unter anderem können mit ihrer Hilfe schneller virtuelle Welten erstellt werden, als es bisher möglich war. Somit lässt wesentlich einfacher eine größere Anzahl von Content erstellen, da nun auch die Nutzer sich über eine kreative Beteiligung selbst verwirklichen sowie ihre Entwicklungen sogar monetarisieren können.

Ebenfalls dürften sich weitere technologische Durchbrüche in den Bereichen Brain-Computer-Interfaces und Metasuits ergeben. Mit den BCIs wie von Neuralink können Gedanken ausgelesen werden. Künftig ist möglicherweise auch das Schreiben von ihnen denkbar, was das Metaverse und Virtual Reality in ein noch überzeugenderes Zeitalter überführen kann.

Im Austausch mit dem eigenen Gehirn sollte vorwiegend auf Projekte mit einer dezentralen Ausrichtung geachtet werden. Denn diese können eine höhere Transparenz, Demokratie und Sicherheit bieten, als es bei von zentralen Entitäten kontrollierten Projekten der Fall ist.

Für die Hypervisualisierung entwickelt 5thScape verschiedene VR-Hardware und eigene VR-Spiele. Mit ihnen sollen noch realistischere und fesselndere Erlebnisse in den virtuellen Welten ermöglicht werden.

Die VR-Geräte versprechen eine atemberaubende visuelle Realität, bequeme Ergonomie, präzises Bewegungstracking, intuitive Steuerung und Erschwinglichkeit. Zu ihnen zählen bisher ein VR-Headset und der Swiftscape-Stuhl, welcher sich entsprechend der VR-Welt bewegt.

Während andere Krypto-Presales nur Visionen verkaufen, handelt es sich bei 5thScape um ein solideres Projekt. Denn es wurden bereits die ersten Prototypen entwickelt und Gespräche mit OEM-Herstellern geführt.

Überdies verfolgt 5thScape einen diversifizierten Ansatz, da es nicht nur ein rein digitales Projekt wie bei anderen Kryptowährungen ist. Stattdessen werden auch Produkte für das echte Leben geboten. Dies kann wiederum die Risiken besser streuen und die Chancen vervielfältigen.

5thScape bietet als VR-Plattform ein großes Potenzial

Im Unterschied zu anderen VR-Projekten handelt es sich bei 5thScape um eine offene Plattform. Diese Ausrichtung zeugt von dem strategischen Ansatz des Teams, da es erkannt hat, dass es mit der Unterstützung Dritter wesentlich schneller, günstiger und vielseitiger Angebote bereitstellen kann - wie der "Apple App Store" für VR-Inhalte.

Somit erhalten andere Entwickler und Publisher die Möglichkeit, ihre Spiele, Bildungsangebote, Business-Anwendungen, VR-Filme und Gesundheitsdienste über das Ökosystem von 5thScape zu monetarisieren. Dabei können sie von der Nutzerbasis und den Marketingeffekten des VR-Portals profitieren.

Neben den fremden Inhalten entwickelt das Projekt VR-Spiele der unterschiedlichsten Genres. Der erste Titel ist das Kampfspiel MMA Cage Conquest, welches bereits im auf Meta erschienen ist. Von ihm gibt auch einen Trailer zu sehen.

Ebenso ist eine Reihe weiterer Games geplant, die verschiedene Genres abdecken, um somit unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Das zweite Spiel auf der Roadmap ist Epic Cricket Arena und soll bereits im vierten Quartal gelauncht werden.

Danach erfolgt das Fantasy-Abenteuerspiel Archery Master, bei welchem die Spieler gegeben mythische Kreaturen kämpfen. Das letzte Game auf der bisherigen Liste ist Thrust Hunter, bei dem die Spieler in atemberaubenden Rennen gegeneinander antreten und ihre Fahrzeuge aufrüsten können.

Der Gaming-Bereich soll laut Grand View Research bis zum Jahr 2030 um 22,7 % jährlich wachsen. Ein noch größeres Potenzial bietet sich in rund derselben Zeit für VR-Bildung mit einem CAGR von 29,6 %, für das Gesundheitsweisen mit 34,9 % und für Unternehmenslösungen mit 41,2 %.

Vorverkauf von 5thScape überschreitet Marke von 6 Mio. USD

Für die native Kryptowährung von 5thScape wird aktuell der Vorverkauf durchgeführt. Dieser konnte schon mehr als 6 Mio. USD erzielen und befindet sich bereits in einem fortgeschrittenem Verkaufsstadium.

Aktuell können die Coins noch für 0,00327 USD mit einem Rabatt erworben werden. Denn der offizielle Listungspreis an der ersten Kryptobörse wird bei 0,01 USD liegen. Somit können Vorverkaufsinvestoren bis dahin bereits Buchgewinne von 205,81 % erzielen. Denn der Preis wird über den Presale kontinuierlich angehoben.

Gewählt wurde ein ERC-20-Token, um somit von den Vorteilen von Ethereum zu profitieren. Dies ist unter anderem die Integration in unterschiedlichste DeFi-Anwendungen des Ökosystems. Dabei ist die Tokenanzahl auf 5,21 Mrd. $5SCAPE streng limitiert, sodass der Wert nicht wie bei anderen Coins später durch Neuemissionen verwässert werden kann.

Genutzt wird der Token innerhalb des Ökosystems von 5thScape für eine Reihe von Dingen. Zuerst einmal erhalten die Tokeninhaber mit ihm Zugriff zu dem VR-Ökosystem mit all seinen Inhalten. Mit ihm können Premiuminhalte freigeschaltet, Belohnungen für Entwickler gezahlt und ein passives Einkommen über das Staking erzielt werden.

Im Unterschied zu unseriösen Kryptowährungen wurden die Smart Contracts von 5thScape von den Krypto-Sicherheitsspezialisten von Solid Proof überprüft. Somit kann sichergestellt werden, dass das Projekt den höchsten Sicherheitsstandards entspricht und mögliche Schwachstellen frühzeitig gefunden werden.

Ebenso zeichnet sich 5thScape durch seine hohe Transparenz aus. Informationen über die Teammitglieder wie den Geschäftsführer und deren LinkedIn-Profile können über die Website eingesehen werden. Zudem war 5thScape schon auf einigen Messen wie der Gaming Expo in Delhi.

Das Projekt zeichnet sich durch Seriosität, ein hohes Skalierungspotenzial als Plattform, die Wahl eines attraktiven Wachstumsmarktes und ein diversifiziertes Angebot aus. Somit ist es nicht verwunderlich, dass so viele Analysten von dem Projekt berichten. Bei einer Diversifikation im VR-Kryptosektor sollte 5thScape nicht übersehen werden.

