BORNHEIM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der für seine Baumarktkette bekannte Hornbach-Konzern mit Sitz in Bornheim (Pfalz) veröffentlicht am Mittwoch (11.00 Uhr) die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/2024. Bei einer Pressekonferenz in Frankfurt/Main wollen unter anderem der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hornbach und Finanzvorständin Karin Dohm auch einen Ausblick auf das aktuelle Jahr geben.

Nach im März veröffentlichten vorläufigen Zahlen hatte Hornbach im abgelaufenen Geschäftsjahr unter der geringen Kauflust der Kunden gelitten. Der Umsatz schrumpfte in den zwölf Monaten bis Ende Februar demnach um 1,6 Prozent auf 6,16 Milliarden Euro. Der um nicht operative Posten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um 12,4 Prozent auf 254 Millionen Euro zurück. Mit einem Rückgang in dieser Größenordnung hatte der Konzern gerechnet, wie es hieß./wo/DP/ngu