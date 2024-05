MAILAND, Italien, May 22, 2024, der europäische Marktführer für Apothekenautomatisierung, freut sich, seinen erfolgreichen Auftragsgewinn im AZ Saint Lucas Hospitalin Brügge bekannt zu geben, ermöglicht durch seinen Geschäftspartner Robapharma. Dieser Meilenstein bedeutet DeenovasEintritt in den belgischen Markt und unterstreicht sein kontinuierliches Engagement für die internationale Expansion: Deenovaist nun in über 100 Krankenhäusern in neun europäischen Ländern präsent.



Die Zusammenarbeit mit dem AZ Saint Lucas Hospitalist ein Zeugnis für DeenovasHingabe zur Förderung der Medikamentensicherheit durch modernste Technologie. Durch die Implementierung von Deenovasneuesten modularen AIDE-Automatisierungslösungenwird das AZ Saint Lucas Hospital seine Apothekenbetriebe verbessern und eine höhere Genauigkeit, Patientensicherheit und eine erhöhte Wirksamkeit in der Medikamentenverwaltung gewährleisten.

"Der Eintritt in den belgischen Markt ist ein entscheidender Schritt für uns", sagte Marco D'Incà, Solution Design and Product Development Manager bei Deenova. "Wir freuen uns, unsere innovativen Lösungen mit Robapharmanach Belgien zu bringen und sehen einer erfolgreichen Partnerschaft mit dem AZ Saint Lucas Hospitalentgegen, da dies das erste von einer Reihe vielversprechender Projekte im Land ist".

Belgien gehört zu den fortschrittlichsten Ländern in Bezug auf Medikamentensicherheit und Rückverfolgbarkeit. Das neue königliche Dekret, das Richtlinien für gute Praktiken von Krankenhausapothekern festlegt, schreibt vor, dass Medikamente für stationäre Patienten in Einzeldosierverpackungen abgegeben werden müssen und eine Rückverfolgbarkeit für alle Arzneimittel und implantierbaren medizinischen Geräte erforderlich ist.

Dr. Vermeire, Adjunct Medical Director and Head of Pharmacy im AZ Saint Lucas Hospital, kommentierte: "Wir freuen uns, Deenovasfortschrittliche Apothekenautomatisierungslösungen in unser Krankenhaus zu integrieren. Diese Partnerschaft wird nicht nur unsere Medikamentenabgabeprozesse optimieren, sondern auch die Sicherheit und Personalisierung der Patientenversorgung erheblich verbessern. Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit einen bedeutenden Fortschritt in unserem Engagement für die Exzellenz in der Gesundheitsversorgung darstellt".

Das AZ Saint Lucas Hospitalist eine führende Gesundheitseinrichtung in Belgien, die sich der Bereitstellung hochwertiger medizinischer Versorgung und innovativer Behandlungen verschrieben hat. Mit einem Fokus auf patientenzentrierte Pflege setzt das AZ Saint Lucas Hospital fortschrittliche Technologien und Praktiken ein, um die besten Ergebnisse für die Patienten sicherzustellen.

Seit 20 Jahren steht Deenovaan vorderster Front der Apothekenautomatisierung und der patientenspezifischen Einzeldosierungsversorgungssysteme und revolutioniert die Medikamentenverwaltung in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt. Mit Hauptsitz in Piacenza, Italien, wächst Deenovaweiter, angetrieben von einem festen Engagement für die Verbesserung der Patientensicherheit und der Effizienz im Gesundheitswesen.

