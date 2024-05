Die Webhosting-, Domain- und Cloudtochter von UNITED INTERNET ist erst seit Anfang 2023 separat an der Börse notiert. Seit Dezember 2023 ist der bis dahin seitwärts dümpelnde Kurs ins Laufen gekommen. Anfang April hatte es dann einen Kurssprung von 11 % gegeben. Auslöser war ein Auftrag der Bundesverwaltung mit einem Volumen von bis zu 410 Mio. €. Dieser Auftrag war ein Ritterschlag für IONOS. Seitdem überbietet sich der Kurs mit immer neuen Allzeithochs. Die Aktie setzt sich damit auch immer mehr ins Rampenlicht für einen möglichen Aufstieg in den TecDAX. An schwächeren Tagen bleibt IONOS auch weiterhin ein Kauf.



