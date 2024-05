© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa



Der Aktienkurs von Robinhood ist in diesem Jahr um gut zwei Drittel hochgeschnellt. Nun hat das Unternehmen seine nächste Innovation vorgestellt, um mehr Kunden zu gewinnen und an sich zu binden.Robinhood Markets, bekannt für seine innovationsfreudige Herangehensweise an das Brokeragegeschäft, verstärkt seine Bemühungen, Kunden anzuziehen und langfristig zu binden. CEO Vlad Tenev betonte kürzlich, dass Robinhood im letzten Quartal einen Nettozufluss verzeichnet hat, da Kunden ihre Gelder von großen Brokerhäusern zu Robinhood transferierten. Um diese Kunden dauerhaft zu halten, hat das Unternehmen nun seine neuen, gestaffelten Margin-Zinsen vorgestellt, die laut Robinhood zu den niedrigsten …