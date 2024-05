Die Dell-Aktie (WKN: A2N6WP) ist in der vergangenen Woche nach oben ausgebrochen und auf ein neues Rekordhoch geklettert. Erstmals konnte die 150-US$-Marke überwunden werden. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Kursgewinne inzwischen auf mehr als +90%. Wieso ist die Aktie ausgebrochen und was ist für den KI-Highflyer jetzt noch drin? Positiver Analystenkommentar In der vergangenen Woche hat die US-Investmentbank Morgan Stanley den PC- und Serverhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...